RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Alpenfahrt Revival im Juni
Foto: Fotoarchiv Rudolf Wallner

Frühere Rallycross Stars beim Alpenfahrt Revival

Darunter befinden sich Ex-Europameister Franz Wurz, Herbert Grünsteidl u. Andy Bentza. Weltmeister Stig Blomqvist startet auf jenem Saab 96 V4, mit dem er seinerzeit gefahren ist

In zwei Wochen startet das dritte Alpenfahrt Revival in Melk. Den Veranstaltern „die Freunde des Driftwinkels“ ist es gelungen, ihr Vorhaben wahr zu machen, nämlich vierzig Teilnehmer vom 15. bis 17. Mai bei diesem Motorsport-Spektakel an den Start zu bringen. Derzeit ist man bemüht die eingegangenen Nennungen einzuordnen und auch die Startnummern zu vergeben. Nach Abschluss werden wir Ihnen diese Nennliste in einer Woche übermitteln. Eines sei aber schon jetzt erwähnt. Es werden klingende Namen aus der Rallyewelt dabei sein.

Absoluter Star wird der schwedische Ex-Weltmeister Stig Blomqvist sein, der sich den WM-Titel im Jahre 1984 sichern konnte. Leider musste der seinerzeitige Beifahrer Arne Hertz aus gesundheitlichen Gründen absagen, der Schwede wird aber vom Chefredakteur der bekannten deutschen Zeitung Oldtimer-markt.de, Gregor Schulz begleitet werden. Übrigens dieser Saab 96 V4 gehört dem Vorsitzenden des Rallyekommission der AMF Willi Singer. Als dieser gefragt wurde; ob man seinen Wagen beim Revival Stig Blomqvist zur Verfügung stellen könnte, kam von ihm eine prompte Zusage dafür. Der Wagen wurde vor vielen Jahren auch von Stig selbst gefahren, ist zuletzt in einer Garage in Kärnten zehn Jahre lang bei Willi Singer gestanden. Fit gemacht für den Einsatz beim Alpenfahrt Revival wurde er von den Oldtimer Spezialisten Gerhard Feichtinger und Mike Hölzl.

Neben Blomqvist werden auch unter anderem die Piloten mit klingenden Namen wie etwa Sepp Haider, Herbert Grünsteidl, Gabi Husar und Josef Pointinger teilnehmen. Einige andere Piloten werden zumindest am Eröffnungsabend mit dabei sein so wie Dr. Gernot Fischer, Günther Janger und Wilfried Lind, sowie die Vorausfahrzeugbesatzung mit Achim Mörtl, Stefan Eichhorner und Sigi Schwarz.

Apropos Begrüßungsabend am Freitag, 15. Mai 2026 um 18,30 Uhr im Stadtsaal Melk, 3390 Melk, Linzerstrasse 3. Hier werden nicht nur sämtliche Aktiven des Revival dabei sein, sondern auch eine Abordnung bekannter früherer Rallyecross Größen wie der dreifache Europameister Franz Wurz, die Europameister Herbert Grünsteidl und Andy Bentza, Günther Spindler und Patrik Breiteneder, sowie die beiden Deutschen Heinz Bubetz und Franz Pickel. Sie werden dem Publikum vorgestellt und auch interviewt werden.

Ähnliche Themen:

Alpenfahrt Revival 2026

Weitere Rallyegrößen haben genannt

Herbert Grünsteidl, Josef Pointinger, Gabi Husar u. Günther Janger sind dabei - Rallye-Weltmeister Stig Blomqvist wird auf Saab 96 einer der Starter sein. Plus: Ehrengast Rauno Aaltonen.

Alpenfahrt Revival 2026: 1. Vorschau

Starterfeld nimmt langsam Formen an

Bis jetzt haben bereits 24 Mannschaften ihre Nennung abgegeben - Super-Star wird Rallye Ex-Weltmeister Stig Blomqvist mit Arne Hertz sein

News aus anderen Motorline-Channels:

Der Elektro-Kleinwagen ist geöffnet

Offen und herrlich: Renault R4 als Plein Sud

Das Stoff-Faltdach für den kleinen Elektro-Franzosen ist da! In Kombination mit der Linie Techno beginnt das Open-Air-Feeling ab 36.360 Euro. Die Dachreling entfällt.

Vorstellung: Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi-Flaggschiff kehrt zurück

Outlander, die vierte Generation: Ab Februar bzw. März 2025 steht er in den heimischen Schauräumen. Die neueste Plug-in-Hybrid-Technologie bietet eine 22,7-kWh-Batterie und 302 PS Systemleistung.

Die Rohrschwanztrommel

Helden auf Rädern: Brasinca Uirapuru

Dass vom Uirapuru nur 77 Stück gebaut wurden, ändert nichts an der ambitionierten Herangehensweise seiner Erbauer. Genau die war dann auch der Grund für das jähe und frühe Ende.

Elektrisch: Ori und Alpha

Gowow bringt Elektromotorräder nach Europa

Österreich, Deutschland und die Schweiz zählen zu den ersten Ländern, in die Gowow seine leichten Elektromotorräder mit austauschbaren Akkus importiert. Die ersten Kunden profitieren von einem Sonderpreis.

Weitere Artikel:

Simon Wagner @ Rally Sumava Klatovy

„Technikteufel“ schlug gleich zweimal zu

Vibrationen am Freitag, kaputter Kühler und Aufgabe am Samstag - Simon Wagner beim tschechischen Auftakt im Technikpech. Aber: Sieg auf der zweiten Etappe als Speed-Bestätigung.

Neulinger & Lichtenegger in Skandinavien

Beide BRR-Youngsters beim nächsten ERC-Lauf

Maximilian Lichtenegger und Bernhard Ettel durften in Spanien jubeln - beim nächsten ERC-Lauf, auf skandinavischem Schotter, starten mit Neulinger und Lichtenegger gleich beide BRR-Youngsters.

Nächster WRC-Einstieg

RMC-Team baut Rallye-Auto für 2027

Die WRC bekommt weiteren Zuwachs: RMC Motorsport plant ein eigenes Auto für die Topklasse ab 2027 - mit Unterstützung aus Spanien

Neue Bilder aus Spanien

Toyota testet erneut WRC-Prototyp für 2027

Neue Bilder und Videos des Toyota-Prototyps für 2027 sind aufgetaucht - Das Auto sieht nun deutlich anders aus als beim vorherigen Test in Portugal

ARC, Vipavska Dolina: Vorschau Nothdurfter

Neues Erlebnis im Mai

Mit dem bevorstehenden nächsten Lauf zur Austrian Rallye Challenge steht auch für Alfons Nothdurfter und Christian Roschker eine Fortsetzung ihrer Aktivitäten bevor. Sie führt zur Rally Vipavska Dolina in Slowenien.