Alpenfahrt Revival im Juni

In zwei Wochen startet das dritte Alpenfahrt Revival in Melk. Den Veranstaltern „die Freunde des Driftwinkels“ ist es gelungen, ihr Vorhaben wahr zu machen, nämlich vierzig Teilnehmer vom 15. bis 17. Mai bei diesem Motorsport-Spektakel an den Start zu bringen. Derzeit ist man bemüht die eingegangenen Nennungen einzuordnen und auch die Startnummern zu vergeben. Nach Abschluss werden wir Ihnen diese Nennliste in einer Woche übermitteln. Eines sei aber schon jetzt erwähnt. Es werden klingende Namen aus der Rallyewelt dabei sein.



Absoluter Star wird der schwedische Ex-Weltmeister Stig Blomqvist sein, der sich den WM-Titel im Jahre 1984 sichern konnte. Leider musste der seinerzeitige Beifahrer Arne Hertz aus gesundheitlichen Gründen absagen, der Schwede wird aber vom Chefredakteur der bekannten deutschen Zeitung Oldtimer-markt.de, Gregor Schulz begleitet werden. Übrigens dieser Saab 96 V4 gehört dem Vorsitzenden des Rallyekommission der AMF Willi Singer. Als dieser gefragt wurde; ob man seinen Wagen beim Revival Stig Blomqvist zur Verfügung stellen könnte, kam von ihm eine prompte Zusage dafür. Der Wagen wurde vor vielen Jahren auch von Stig selbst gefahren, ist zuletzt in einer Garage in Kärnten zehn Jahre lang bei Willi Singer gestanden. Fit gemacht für den Einsatz beim Alpenfahrt Revival wurde er von den Oldtimer Spezialisten Gerhard Feichtinger und Mike Hölzl.



Neben Blomqvist werden auch unter anderem die Piloten mit klingenden Namen wie etwa Sepp Haider, Herbert Grünsteidl, Gabi Husar und Josef Pointinger teilnehmen. Einige andere Piloten werden zumindest am Eröffnungsabend mit dabei sein so wie Dr. Gernot Fischer, Günther Janger und Wilfried Lind, sowie die Vorausfahrzeugbesatzung mit Achim Mörtl, Stefan Eichhorner und Sigi Schwarz.



Apropos Begrüßungsabend am Freitag, 15. Mai 2026 um 18,30 Uhr im Stadtsaal Melk, 3390 Melk, Linzerstrasse 3. Hier werden nicht nur sämtliche Aktiven des Revival dabei sein, sondern auch eine Abordnung bekannter früherer Rallyecross Größen wie der dreifache Europameister Franz Wurz, die Europameister Herbert Grünsteidl und Andy Bentza, Günther Spindler und Patrik Breiteneder, sowie die beiden Deutschen Heinz Bubetz und Franz Pickel. Sie werden dem Publikum vorgestellt und auch interviewt werden.