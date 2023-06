Ardeca Ypres Rally: Bericht Wagner

Die Ypres Rally ist bekannt für ihre extremen Cuts, sehr schmalen Wege mit tiefen Gräben, die keinen Platz für Fehler lassen und sehr speziellen, teils schnellen und anspruchsvollen Charakteristik, die es als „Neuling“ auf diesem Terrain unheimlich schwer machen eine gute Balance zwischen einer guten Pace aber auch ausreichender Vorsicht zu finden, um keinen Reifenschaden oder Ausrutscher zu riskieren.



„Für uns war es unsere erste Ypres Rally, für Marijan war es dagegen bereits der 4. Start, darunter auch ein Sieg im Rahmen der Rallye Europameisterschaft. Dementsprechend war es für uns umso schwieriger. Wir wussten, dass Marijan hier schnell sein wird und er die Charakteristik und Wertungsprüfungen gut kennt. Umso mehr freuen wir uns über den Sieg bei dieser extrem schwierigen Rallye“, freut sich Wagner im Ziel.



Von Beginn an holten sich die beiden die Führung und gaben sie auch bis zum Ende der Rallye nicht mehr ab. Nachdem die beiden nach dem ersten Tag nur 1,4 Sekunden trennten, konnten sie am zweiten Tag ihre Führung kontinuierlich mit 10 Bestzeiten auf zwischenzeitlich rund 15 Sekunden ausbauen. Auf den letzten beiden Prüfungen startete Griebel nochmals einen Schlussangriff, aber auch der konnte das Duo Wagner/Ostlender nicht mehr aufhalten und reduzierte den Vorsprung lediglich um wenige Sekunden.



„Ich bin unheimlich dankbar für diese tolle Erfahrung, die Atmosphäre und die Prüfungen hier sind schon sehr speziell und besonders. Der Sieg krönt eine wieder mal rundum perfekte Woche. Wir konnten von Beginn an ein perfektes Set-Up für das gesamte Wochenende finden und es hat ab der ersten Prüfung alles gepasst. An dieser Stelle erneut ein riesengroßes Dankeschön an Stengg Motorsport und Hanna für die perfekte Arbeit und Unterstützung“, so Wagner abschließend.



Weiter geht’s nach einer kleinen Sommerpause Ende September mit der East Belgian Rally. Dort gilt es die Meisterschaftsführung weiter auszubauen.