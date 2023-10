Aus für RallyeW4?

In der Gerüchteküche brodelte es: Christian Schuberth-Mrlik soll seine Rallye nicht angemeldet haben, er wolle nicht mehr als Veranstalter der Rallye W4 weitermachen, hieß es. Zugleich kamen beschwichtigende Wortmeldungen, wonach Mrlik immer schon etwas später seine Rallye angemeldet habe. Wir haben bei ihm nachgefragt...



Und leider bestätigte Christian Schuberth-Mrlik die besagten Gerüchte: „Ja, es stimmt - ich möchte nicht mehr als Veranstalter der Rallye W4 tätig sein. Es hat mir in den letzten Jahren immer Freude bereitet und auch der Sommertermin war gut gewählt - doch ich habe kein Feuer mehr in mir, um bei so einem Projekt ganz vorne zu stehen. Dafür braucht es hundertprozentigen Einsatz und es gibt für mich halt auch noch andere Dinge im Leben, meine Familie musste oft zurückstecken...“



Was sich Christian vorstellen könnte: „Wenn jemand meine Rolle als Veranstalter übernehmen möchte, dann würde ich ihm, wenn er das möchte, mit meinen Erfahrungen mit Rat und Tat zur Seite stehen.“ Was den möglichen Termin einer solchen Rallye anbelangt, sagt Schuberth-Mrlik: „Das würde dann jene Person bestimmen, die mein Nachfolger wäre. Jedenfalls würde es mich freuen, wenn jemand die Rallye weiterführen möchte.“