Bei der Rallye Schweden (15. bis 18. Februar) kehrt der amtierende Weltmeister Kalle Rovanperä in die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zurück: Der Toyota-Pilot, der in dieser Saison nur ausgewählte Läufe bestreitet, ist zuversichtlich, dass er um den Gesamtsieg mitfahren kann - obwohl die Generalprobe am vergangenen Wochenende missglückte.



Rovanperä nahm an der Arctic Lapland Rallye in Finnland teil, um sich auf die Schneeprüfungen in Schweden vorzubereiten. Der Finne führte das Klassement in seinem Toyota GR Yaris mit mehr als einer Minute Vorsprung an und hatte gute Chancen auf den Sieg, wurde aber kurz vor Schluss durch einen technischen Defekt ausgebremst. Sein Toyota-Teamkollege Elfyn Evans erbte den Sieg.



Dennoch fühlt sich der Finne für sein diesjähriges WM-Debüt gut gerüstet. "Ja, ich bin bereit", sagt Rovanperä. "Die Erwartungen für Schweden sind ziemlich gut. Es ist schön, nach einer kurzen Pause wieder an einem WM-Lauf teilnehmen zu können."



"Hoffentlich ist der Startplatz gut und wir können die Rallye genießen", schmunzelt der amtierende Weltmeister, der seinen Titel in diesem Jahr nicht verteidigen wird. "Natürlich werden wir versuchen, um den Sieg zu kämpfen und Punkte für das Team mit nach Hause zu nehmen."



Rovanperä hat "Auto und Set-up verbessert"



Die Generalprobe in Finnland sei trotz der technischen Schwierigkeiten sehr wichtig gewesen, erklärt Rovanperä. "Wir haben das Auto und das Set-up verbessert, daher denke ich, dass der Test wichtig war und wir vor Schweden hoffentlich ein besseres Gefühl haben werden."



"Es gibt nur eine Veranstaltung pro Jahr auf Schnee, also müssen wir das Set-up in nur wenigen Tests festnageln. Wir haben nicht so viel Erfahrung mit dem Auto auf Schnee, also müssen wir sicher sein, dass das Auto schnell ist, wenn wir nach Schweden fahren", erinnert der Toyota-Pilot.



"Wir versuchen immer, das schnellste Auto zu finden. In Schweden muss man die ganze Zeit pushen, weil es eine schnelle Rallye ist und man im zweiten Durchgang normalerweise die Reifen schonen muss, also muss man einen Kompromiss eingehen und ein schnelles und komfortables Auto haben."