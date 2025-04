Austrian Rallye Challenge: Infopoint

Support für ARC – Teams vor Ort



ARC und MCL 68 Obmann Georg Gschwandner erklärt: „Wir freuen uns, unseren ARC -Teilnehmern heuer eine neue Art des Supports bieten zu können. Durch die Kooperation mit motorline.cc können sowohl Vor- als auch Nachberichte der ARC–Teams veröffentlicht werden.“



„Speziell für jüngere Teams oder Neueinsteiger ist es am Anfang nicht einfach, ihre Einsätze und Erfolge dementsprechend medial in Szene zu setzen. In Zeiten wie diesen ist es ohnedies schon schwierig genug, Sponsoren und Unterstützer zu finden. Ein Mindestmaß an medialer Präsenz ist daher unumgänglich, um zumindest einen kleinen Teil des Budgets über Sponsoren abdecken zu können. Neben grundlegenden Informationen über die Rahmenbedingungen zur Verfassung von Vor- und Nachberichten im Rahmen der Austrian Rallye Challenge „motorline.cc“ Kooperation, können wir am ARC INFOPOINT auch vor Ort Tipps und Hilfe zur Vorbereitung von Text- und Bildmaterial anbieten, sowie auch Stimmungen und ARC-Teamstimmen einfangen.“



Zusätzlich gibt es am Infopoint auch die aktuellen ARC-Spiegelkleber für Aktive und Fans.



ARC PRESSESERVICE / Teams Vor- & Nachberichte auf motorline.cc



Berichte und Vorschauen der ARC-Teams, welche sich ausschließlich auf die Teilnahme an zurückliegenden oder nächsten ARC-Veranstaltungen eines in der ARC gemeldeten Teams beziehen, müssen per E-mail an presse@rallye-challenge.at übermittelt werden und erscheinen nach inhaltlicher Überprüfung der Partner der Austrian Rallye Challenge unter dem ARC Banner.



Sowie dem Schluss Text: Der vorliegende Teambericht wurde im Rahmen des ARC-Presseservice im Zuge der Kooperation von Austrian Rallye Challenge und motorline.cc veröffentlicht.



Es müssen in jedem Fall die Erlebnisse und Erfahrungen der ARC-Teams im Rahmen einer ARC-Veranstaltung der aktuellen Saison inhaltlich dargestellt werden. Reißerische Crashberichte und „bedenkliche“ Fotos sind nicht erwünscht, auf so etwas möchten wir in jedem Fall verzichten.



Viel lieber sollten aussagekräftige Fotos der Fahrzeuge und der Stimmung im Fahrerlager oder der Umgebung der Veranstaltung in guter Auflösung mit Creditnachweis beigestellt werden.



ARC & Partner als Einstiegshilfe in den Rallyesport



Das Konzept der Austrian Rallye Challenge steht für einen möglichst günstigen Einstieg in den Rallyesport. Mit Vertretern des Motorclub Leobersdorf (MCL 68) ist auch ein Rallyeclub vor Ort, der sich seit jeher um Einsteiger in den Rallyesport bemüht.



Das Easy Drivers NO Roadrunning Projekt wiederum ermöglicht speziell jungen Führerscheinbesitzern den ersten Kontakt mit dem Rallyesport in Form von gemeinsam mit dem MCL 68 organisierten Rallyetheorieseminaren sowie Rallyeschnuppertagen und setzt somit wirksame Schritte gegen die illegale Roadrunnerszene und der daraus resultierenden Kriminalität im Straßenverkehr.



Jeder und jedem mit einer Affinität zu Autos und Motorsport wird hier eine Bühne geboten sich abseits der Illegalität von Straßenrennen oder ähnlichem in ihrem Hobby zu versuchen.



Ein Besuch des ARC Easy Drivers Infopoint bei der Lavanttal Rallye lohnt sich also für Aktive und Fans gleichermaßen.