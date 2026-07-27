Austrian Rallye Legends 2026

Die zwölfte Ausgabe der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ (24. bis 26. September) verspricht einen heißen Rallye-Spätsommer in der wunderbaren Gesäuse-Region rund um die Stiftsgemeinde Admont. Österreichs größtes Historisches Rallye Festival erfreut sich schon jetzt, sieben Wochen vor Nennschluss, großem Zuspruch –

die Nennliste füllt sich.



Die Veranstalter rund um die Familie Gutternigg und den ARBÖ Admont erhielten bereits Nennungen aus neun Nationen - darunter Schmuckstücke vom Schlage eines Audi Quattro, Lancia Delta Integrale, Opel, Ford Escort und viele mehr.



Der ARBÖ Admont ist mit seinen Vorbereitungen für die Veranstaltung voll im Zeitplan. Die Distanz der diesjährigen Ausgabe der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ beträgt rund 280 Kilometer, darunter 85 Sonderprüfungs- Kilometer auf den gesperrten Kult-Strecken.

Die heiße Action steigt in der idyllischen Gesäuse-Region rund um Gemeinden Admont, St. Gallen und Landl. Das Zentrum bildet wie immer die Stiftsgemeinde Admont, wo die Teams und ihre legendären Boliden aus nächster Nähe bestaunt werden können und auch Benzingespräche mit den Piloten jederzeit möglich sind.



Dazu kommen kulinarische Leckerbissen der lokalen Gastronomie. Die Freude am Rallyesport, das gesellige Beisammensein und natürlich auch der Genuss von Speis und Trank sind die Ingredienzien, welche Fans und Aktive lieben.