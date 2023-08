Austrian Rallye Legends: Vorschau 1

Seit 50 Jahren sind die bunten Rallyeautos regelmäßig zu Gast in der idyllischen Gesäuse-Region rund um die Stiftsgemeinde Admont. Ab 1979 zählte die Rallye in der Obersteiermark zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM). Ab 2006 haben Veranstalter Kurt Gutternigg, seine Familie und unzählige Helfer zusätzlich die ARBÖ Classic ins Leben gerufen, sodass nunmehr zweimal im Jahr Oldtimer und historische Rallye-Boliden in der Region zu bestaunen waren. In Kooperation mit der lokalen Gastronomie wurden diese Veranstaltungen zu echten Familien-Happenings...



Im Jahr 2014 schließlich wurden die Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ aus der Taufe gehoben - ein historischer Rallye-Event, der mittlerweile in ganz Europa einen hohen Stellenwert genießt. An Teilnehmern mangelt es nicht - im Gegenteil: Die Veranstalter haben mitunter die „Qual der Wahl“ - so groß ist der Andrang, einen Startplatz für die mehrtägige Veranstaltung zu ergattern. Manche verbinden ihren Start auch gleich mit ein paar Tagen Urlaub in der träumerischen Gesäuse-Region...



Mit dem Plakat zur neunten Ausgabe der Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ (21. bis 23. September 2023) würdigen die Veranstalter den deutschen Piloten Max Schneider. Der aus Bayern kommende ARL-Stammgast vom Club AMC Deuerling hat vor exakt 40 Jahren, im Jahr 1983 seine erste ARBÖ Rallye in Angriff genommen - auf einem Opel Ascona 2000i. In den folgenden Jahren brachte Schneider legendäre Autos nach Admont - neben dem erwähnten Opel Asona 2000i auch einen Opel Manta GTE, einen Ford Escort Cosworth 4x4 und einen Ferrari 306 GTB Rally.



Auf dem Plakat zu sehen ist jener Ford Escort Mk1 RS1600 BDA mit Baujahr 1972, den er heuer bei den Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ pilotieren wird. Ein originales WM-Fahrzeug, mit dem einst Roger Clark gefahren ist. Auf dem „heißen Sitz“ wird diesmal Bibiane Roßkopf-Schneider Platz nehmen.