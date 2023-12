BRR bei "Licht ins Dunkel"

25-Jahr-Jubiläum der „Sport am Sonntag“-Auktion für "Licht ins Dunkel": BRR Exponat brachte insgesamt 18.000 €! Auch in diesem Jahr unterstützte BRR wieder die Aktion mit einem besonderen Exponat.

Für einen Rallye-Testtag auf Schnee und Eis wurden 10.500 Euro gespendet, ein Spendenscheck über 7.500 € von Teamsponsor GT Gerätetechnik GmbH erhöhte den Betrag auf insgesamt 18.000 €!



Ein exklusives Winterfahrtraining mit dem 14-fachen österreichischen Rallyestaatsmeister Raimund Baumschlager als Instruktor im ŠKODA Octavia RS 4x4 und anschließenden Wechsel des Fahrzeuges auf den aktuellen Rallyeboliden ŠKODA Fabia RS Rallye2 sorgte für den erfreulichen Spendenbetrag.



Das Exponat wurde von Skoda und Baumschlager Rallye & Racing zur Verfügung gestellt.



Die Sendung „Sport am Sonntag für LICHT INS DUNKEL“ feierte in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: bereits zum 25. Mal ging die Sendung über die Bühne. Dafür wurden am 10. Dezember 2023, von 18.00 bis 19.10 Uhr in ORF 1, wieder exklusive Exponate aus der Welt des Sports versteigert. Präsentiert wurde die Sendung live aus dem Studio 2 am ORF Mediencampus von Oliver Polzer, Kristina Inhof und Andreas Onea.

Insgesamt brachte die Versteigerung einen Spendenbetrag von 167.908 Euro für LICHT INS DUNKEL ein.