Benefiz für Andy Hulak

Der MCL68 sammelt unter der Federführung von Georg Gschwandner für deren Freund Andy Hulak - am 4. 11. gibt es eine Benefinz-Veranstaltung.

Der MCL68 sammelt unter der Federführung von Georg Gschwandner für deren Freund Andy Hulak - am 4. 11. gibt es eine Benefinz-Veranstaltung.

Wir organisieren am 4.11.2023 eine Benefizveranstaltung für unseren Freund und Clubkollegen Andreas Hulak in Csapod (10 Minuten nach Klingenbach, bzw. Deutschkreutz) !



Die auf den hier abgebildeten Flyer vorhandenen "?", können durch Ihr/euer Logo ersetzt werden!



Es gibt keine genaue Definition über den Betrag dafür!



Andy und seiner Familie, ist mit jedem Euro auf dem noch langen Weg der Reha geholfen!



Die Flyer werden dann unter anderem im Rahmen der Herbst Rallye verteilt!



Anmeldungen egal ob für Fahren mit eigenem Fahrzeug oder im Rahmen des Volvo Rallyeschnuppertags ab sofort unter info@mcl68.at möglich!

Gerne per E-Mail anfragen bzgl. Unterstützung unter gleichzeitiger Platzierung eines Logos!

Bitte fleißig teilen!

Danke schon im Voraus auch im Namen von Andy, Georg Gschwandner & MCL 68



Raiffeisenbank Region Baden, Bankstelle Günselsdorf

MCL 68

IBAN: AT543204500002401867

VERWENDUNGSDZECK: WIR FÜR ANDY