Blaufränkischland: Absage

Schock-Nachricht für die Rallyefamilie - auf Facebook erklärte Veranstalter Georg Gschwandner den Hintergrund zur Absage:



"Liebe Leute!

Der Gemeinderat der Gemeinde Neckenmarkt hat mehrheitlich gegen eine 5. Auflage der Blaufränkischland Rallye gestimmt!



Der Bürgermeister hat das Bedenken des Obmanns des Weinbau Vereins Neckenmarkt Gerald Wieder vorgebracht, dass eine solche Veranstaltung nicht in eine Weinbaugegend passe.



Der durch Aufzeichnungen belegbare Werbewert und vor allem der wirtschaftliche Faktor sowie die Wertschöpfung für die ganze Region in einer fremdenverkehrsmässig brach liegenden Zeit ändere daran nichts!



Als großer Vorwurf wurde uns seitens des Gemeinderats zu teil, dass wir nach absoluten konstruktiven und positiven Gesprächen im Rahmen des Tourismusauschuss Neckenmarkt unter Beisein des Bürgermeisters aus Neckenmarkt am 30.10., bereits am 1.11.2023 eine Presseaussendung über die positive Entwicklung gemacht haben- ohne einen mir bis dahin überhaupt nicht bewussten Gemeinderatsbeschluss abzuwarten!



Drei Monate vor einer Rallye, ist eine mediale Information aber auch höchst an der Zeit um nicht zu sagen, eher fast schon zu spät!



Schließlich trägt ein Veranstalter auch die Verantwortung für Teams, Aktive und die Beherbergungsbetriebe der Region, für welche eine angemessene Vorlaufzeit unumgänglich ist!



Mein Dank gilt der Gemeinde Ritzing unter Bgm. Jochen Müllner, welche auch für 2024 bereit gewesen wäre wieder ein Teil des Streckenlayout zu Verfügung zu stellen, dem Ortsvorsteher von Haschendorf Stefan Neubauer und dem Tourismusobmann von Neckenmarkt Alexander Wieder, welche sich für eine Neuauflage eingesetzt hatten!



Wie auch den FF's Haschendorf und Neckenmarkt für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahren!



Ebenso meinem Verein MCL 68 unseren Partner Club Gamma Racing und all den freiwilligen Helfern und allen Teilnehmern der letzten Jahre!



Weiters der BH Oberpullendorf, den Beherbergungsbetrieben der Exekutive und den Rettungskräften vor Ort für eine stets reibungslose Abwicklung!



Ein großes Danke gebührt freilich auch Bgm a.D aus Deutschkreutz Manfred Kölly und Tourismusobmann Blaufränkischland pur Christian Gradwohl!



Die beiden letzten Genannten sind defacto die Geburtshelfer einer 4-jährigen wunderbaren Reise, welche nun eben ein Ende hat!



Der größte Dank gilt aber jeden einzelnen von euch, welche Teile dieser wundervollen Reise waren, sowie meiner Familie für die rund um die Rallye eher Ausnahmezustand zu Hause herrschte!



Last but not least, meinem Mentor und Rallyeleiter Helmut Schöpf und meinem Freund und Sicherheitschef Gerhard Kraus



Alles Liebe, Georg Gschwandner



P.S. Pikanterweise gab es seit Mitte August keine Sitzung des Weinbau Vereins Neckenmarkt"