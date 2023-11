Blaufränkischland-Rallye 2024

Die Blaufränkischland Rallye powered by Easy Drivers & Advancis 1. - 2. März 2024 feiert 5-jähriges Jubiläum

Wenn am ersten Märzwochenende 2024 in Neckenmarkt und Ritzing wieder die Motoren der Rallyeboliden zum Auftakt der neuen Austrian Rallye Challenge Saison gestartet werden, geschieht dies bereits zum 5. Mal!



Feedback und Wünsche der Teilnehmer werden umgesetzt



Die 5. Auflage beinhaltet 93% spektakulären Asphalt

Dank der guten und engagierten Zusammenarbeit mit den Gemeinden Neckenmarkt und Ritzing sowie ortsansässigen Vereine und Feuerwehren können für die 5. ARC Blaufränkschland Rallye wieder spektakuläre Sonderprüfungen aufgeboten werden. Auf materialraubende in beide Richtung zu befahrene tiefe Schotterwege wird 2024 verzichtet.



Siegerehrung – jede Klasse wird geehrt



Auch hier wird dem Feedback und Wünschen der Teilnehmer entsprochen!



Jede Klasse wird bei der Siegerehrung berücksichtigt!



Der MCL 68 und die ARC Partnerclubs und besonders die Rallyegemeinden Neckenmarkt und Ritzing freuen sich auf die Teilnehmer und Zuschauer zum ARC Auftakt 2024 im Blaufränkischland