Blaufränkischland Rallye: Bericht FS Motorsport

Für das FS Motorsport Team hätte die Blaufränkischland Rallye nicht besser laufen können. Gerald Bachler und Harald Zehetbauer feierten einen Klassensieg - der regierende ARC-Champion konnte erneut die ARC-Wertung gewinnen. Für Sebastian Mayer, dem Neffen von Teamchef Franz Sonnleitner, lief es bei seiner erst dritten Rallye prächtig, er rundete mit der erfahrenen Melanie Kalinke an seiner Seite den Teamerfolg mit dem zweiten Klassenrang ab.



Schließlich konnten die drei Rallye-Rookies eine großartige Premiere feiern: Patrick Wappl und Philipp Wappel kamen ebenso ins Ziel wie Stefan Kaar, der mit der erfahrenen Kathrin Redlingshofer-Milev an den Start gegangen war.



Teamchef Franz Sonnleitner war naturgemäß höchst erfreut und erklärte: „Ich bin richtig stolz auf dieses Team und gratuliere allen Fahrern und Copilot*innen - ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem gesamten Team.“



#14 Gerald Bachler/Harald Zehetbauer (Mitsubishi Carisma) Platz 10, P1 in Klasse 7.1



„Bei uns hat es auf dem letzten Rundkurs nach einer Runde den Turbolader gezogen - wir sind weitergefahren mit der Hoffnung, dass wir es noch ins Ziel schaffen und mit den Augen im Rückspiegel. Was die Kollgen sagten, haben wir zum Glück niemanden aufgehalten. Die Aktion hat uns einen Platz im Gesamtklassement gekostet, aber in der Klasse 7.1 und in der ARC blieben wir vorne, da unser Konkurrent aus Ungarn disqualifiziert wurde. Lustig ist, dass uns genau das Gleiche mit dem Turbolader bereits im Vorjahr bei der Blaufränkischland Rallye passiert ist, damals auf der vorletzten SP. Vom Ablauf her verlief die Rallye für uns perfekt, wir lagen stets auf dem elften, zwölften Gesamtrang und haben keine Fehler gemacht. Die Rallye hat mir sehr getaugt, alles war kompakt organisiert - eine gelungene Veranstaltung. Auch mein Copilot hat einen tollen Job erledigt. Die Rallye lief für uns so, wie man sich das vorstellt - wenn es nur immer so wäre! Für das FS Motorsport Team war es perfekt - ein Doppelsieg in der Klasse 7.1 an einem perfekten Rallye-Wochenende. Unsere nächste Rallye wäre die Mühlsteinrallye - wir haben die restlichen drei ARC-Läufe im Budget vorgesehen. Sollte noch ein zusätzlicher Sponsor auftauchen, würden wir natürlich mehr Rallyes fahren. Sag niemals nie....“

#37 Sebastian Mayer/Melanie Kalinke (Mitsubishi Lancer Evo VI) Platz 13, P2 in Kl. 7.1



„Das waren geile Sonderprüfungen - Schotter liegt mir! Das Auto war auch perfekt und wieder einmal top vorbereitet vom Team. Das Auto liegt mir. Mein Dank ergeht auch an meine Copilotin Melanie Kalinke für die Top-Ansage! Auch unser Schrieb hat gut gepasst. Danke an das beste Team mit dem besten Teamchef!“



#36 Patrick Wappl/Philipp Wappel (Mitsubishi Lancer Evo V) Platz 26, P5 in Kl. 7.1



„Es lief bei unserer ersten Rallye besser als ich es vermutet habe. Auf der ersten SP war es jedoch eine kleine Katastrophe - in der dritten Kurve hatte ich ein Hoppala und bin ausgeritten, dabei haben wir 30 Sekunden verloren und die restliche SP war für mich gelaufen, ich bin einfach nicht mehr in den Rhythmus gekommen. Auf der zweiten SP lief es dann besser und ich hatte ein gutes Selbstvertrauen. Ab dann ging es für uns nur noch bergauf, das hat man auch an den Zeiten gesehen. Es war richtig geil und wir waren mit unseren Fans gut vertreten. Auch mit meinem Copiloten habe ich gut harmoniert. Die Arbeit von Franz und seinem Team war ein Wahnsinn, das Auto war perfekt und Platz fünf in der Klasse ist gut für die erste Rallye. Natürlich möchte ich gerne weiterfahren - bis zur Aspang-Rallye sollten wir das nötige Budget zusammenbringen. Unsere Sponsoren waren auch begeistert und sie bleiben bei uns an Bord.“

#52 Stefan Kaar/Kathrin Redlingshofer-Milev (Mitsubishi Lancer Evo VI) Platz 36, P8 in Kl.7.1



„Es war megageil! Ich konnte viele Eindrücke sammeln und das Wichtigste ist: Wir sind ins Ziel gekommen! Wir hatten einmal einen Ausritt und zwei Platte - doch wir konnten immer fertigfahren. Ich bin heilfroh mit meiner erfahrenen Copilotin, die mir in den richtigen Momenten Druck genommen und mich ansonsten gepusht hat. Das Auto lief perfekt und ich werde definitiv weitere Rallyes fahren - mindestens drei wenn nicht vier Rallyes sind heuer noch geplant. Die Mühlsteinrallye fahren wir ganz sicher, wir wollen die meisten ARC-Läufe bis auf Slowenien fahren. Franz kann stolz sein auf sein Team.“