Blaufränkischland Rallye: Bericht Raith

Das ZM-Racing Team verwendete an diesem Wochenende die zur Austrian Rallye Challenge zählende Blaufränkischland Rallye in Neckenmarkt, um sich auf den Saisonauftakt der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft im südsteirischen Rebenland gründlich vorzubereiten.



Am Start für ZM-Racing war unter anderem der 28-jähirige Steirer Kevin Raith aus Obergreith bei Weiz, der nach längerer Pause wieder ins Lenkrad griff. Zuletzt belegte er bei der vorjährigen Rallye Weiz den fünften Platz in der Gesamtwertung. Als Beifahrer im Burgenland fungierte Christoph Wögerer.



Nun nimmt Raith heuer als Erstes die Rebenland Rallye ins Auge, wo er im letzten Jahr auch den fünften Platz in der Gesamtwertung erreichte.



Im Blaufränkischland holte Raith den sechsten Rang und war mit dem Ergebnis durchaus zufrieden:“ Ich habe diesen Start hauptsächlich dafür verwendet, um mich selbst wieder in Form zu bringen. Die Pause war sehr lang, daher bin ich auch heute relativ vorsichtig gestartet, um nicht gleich in Probleme zu kommen. Im Verlauf der Rallye habe ich aber wieder gut hineingefunden und kann so mit Optimismus ins Rebenland zu fahren. Gefreut hat es mich, dass ich keinen entscheidenden Fehler gemacht habe und den Wagen ohne Kratzer an ZM-Racing zurückgebracht habe. Mein Ziel im Rebenland ist es unter die Top Acht zu fahren .“