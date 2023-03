Blaufränkischland Rallye: Bericht Zellhofer

Bei idealen äußeren Bedingungen wurde heute im burgenländischen Neckenmarkt die zur Austrian Rallye Challenge (ARC) zählende Blaufränkischland Rallye gestartet. Die Besetzung war sehr gut, immerhin waren 11 Fahrzeuge der höchsten Kategorie RC2 am Start und außerdem 10 Rallyeboliden der Open N, Klasse 8 zu sehen.



Für das ZM-Racing Team steuerte Christoph Zellhofer den schon bewährten SUZUKI SWIFT ZMX, am Beifahrersitz sorgte Claudia Maier für die richtige Ansage. Schon auf der ersten Sonderprüfung des Tages glänzte der 26-jährige Christoph Zellhofer mit der siebtbesten Zeit und übernahm damit in der Klasse 8 gleich die Führung. Dann hatte der Niederösterreicher aber etwas Pech: “Auf der 14 Kilometer langen Sonderprüfung 2 hatte ich einen Steher, beim Wegfahren bergauf brach die Halbachse links hinten und ich musste fast 10 Kilometer mit dieser Beeinträchtigung zurücklegen. Trotzdem reichte es zur zehntbesten Gesamtzeit.“



In der Folge gab nach erfolgreicher Blitz-Reparatur durch die Mechaniker von ZM-Racing bis zur sechsten Sonderprüfung keinerlei Probleme für Zellhofer:“ Dann kam der 18 Kilometer lange Rundkurs in Neckenmarkt, in der 1. Runde lief es super für uns, dann bin ich auf einen langsameren Konkurrenten aufgelaufen, dieser hat uns nicht gesehen, darauf hin habe ich versucht ihn trotzdem zu überholen, dabei habe ich mir auf einem Acker die Front des SUZUKI beschädigt. Nach diesem Vorfall habe ich den Vordermann wieder eingeholt, hatte aber die ganze 2. Runde mehr keine Gelegenheit seinen Wagen zu überholen. Der Zeitverlust war leider mit 20 Sekunden beträchtlich, mein Vorsprung reichte aber aus, um den 7. Platz in der Gesamtwertung und die Gesamtführung in der Klasse 8 weiter zu halten.



Auf den letzten beiden Prüfungen gab es aus Sicht von Zellhofer keine besonderen Zwischenfälle im Ziel in Neckenmarkt wurde Christoph Zellhofer Gesamt Siebter und fixierte auch den Klassensieg.



Das Resümee von Christoph Zellhofer über den heutigen Rallyetag: “Ich bin froh die Rallye zu Testzwecken für die in drei Wochen stattfindende Rebenland Rallye genützt zu haben. Vermutlich war die gebrochene Halbachse schon vorher etwas beschädigt. Sonst war ich mit meiner Performance im Burgenland zufrieden und komme so gut vorbereitet zur Rebenland Rallye in die Steiermark.“



Ergebnis in der Klasse 8: 1. Christoph Zellhofer/ Claudia Maier (SUZUKI SWIFT ZMX) 55:51,8 Minuten vor den Deutschen Florian Auer/ Elke Irlacher (Mitsubishi Lancer Evo VIII) Rückstand 51,5 Sekunden und Gesamtdritte wurden Andreas Schart/Ingo Otti (Mitsubishi Lancer Evo IX) Rückstand 4:48,2 Minuten