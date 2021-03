Blaufränkischland-Rallye: Interview Niki Mayr-Melnhof

„Freue mich auf Dreikampf im Blaufränkischland“

Niki Mayr-Melnhof erklärt im motorline.cc-Interview, warum er bei der Blaufränkischland-Rallye unbedingt starten wollte und verspricht im dritten ERC-Jahr „volle Attacke“...

Niki, du startest am Samstag bei der ersten Rallye in Österreich seit einem vollen Jahr...



Ich habe von den konkreten Absagegründen heimischer Rallyes relativ wenig mitbekommen, es aber nicht verstanden, warum überall gefahren wird, nur in Österreich nicht. Daher gratuliere ich dem Veranstalterteam der Blaufränkischland-Rallye und bin superfroh darüber, endlich wieder einmal in der Heimat fahren zu können. Ich freue mich auf einen tollen Dreikampf mit Hermann Neubauer und Erik Cais (im Vorjahr ERC-Gesamt-Elfter, d. Red.). Für mich ist das eine gute Möglichkeit, mich auf die neue Saison in der Europameisterschaft (ERC) vorzubereiten - ich versuche derzeit, jede Rallye zu fahren, vor allem neue Rallyes sind diesbezüglich eine gute Gelegenheit, die eigene Performance weiter zu verbessern.



Also werden wir dich wieder in der ERC sehen - ist eine volle Saison geplant?



Ja, wir befinden uns ja im dritten Jahr eines Dreijahresplans und wollen heuer voll angreifen. Ich konnte im Vorjahr vereinzelt einen Oliver Solberg oder einen Andreas Mikkelsen schlagen und zuletzt, bei der Rallye Ungarn, wären wir beinahe auf dem Podium gelandet.



Vom Speed her konntest du immer wieder aufzeigen und demonstrieren, dass du in diesem starken Umfeld auch Bestzeiten fahren kannst - was noch fehlt, ist eine gewisse Konstanz...



Genau deshalb möchte ich einfach viel mehr Zeit im Auto verbringen - ein Solberg oder ein Mikkelsen fahren jedes Wochenende. Und in der ERC musst du ab dem ersten Kilometer schon volle Attacke fahren. Dazu kommt, dass es im Rallyesport immer auch um Kompetenz geht.



Da bist du in Beppo Harrachs Drift Company Rallye Team ja in guten Händen...



Stimmt. Ich bin jetzt seit vier bis fünf Jahren im Rallyesport vertreten und kann mittlerweile ganz gut autofahren - in punkto Kompetenz werden wir immer beseer und daher bin ich wirklich top motiviert. Ich hoffe, wir können vor dem für Anfang Mai geplanten ERC-Auftakt auf den Azoren noch die eine oder andere Rallye fahren - denn in dieser Phase ist jeder einzelne Kilometer eine Bereicherung.