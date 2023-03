Blaufränkischland Rallye: Schlussbericht

Die Blaufränkischland Rallye 2023 ist geschlagen. Gesamtsieger wurde der Salzburger Hermann Neubauer mit Co. Pilotin Ursula Maierhofer auf ihrem Skoda Fabia Rallye2.

Die Blaufränkischland Rallye 2023 ist geschlagen. Gesamtsieger wurde der Salzburger Hermann Neubauer mit Co. Pilotin Ursula Maierhofer auf ihrem Skoda Fabia Rallye2.

Neubauer gewinnt, Klausz auf P2 out

52:18,4 Minuten betrug die Zeit des Salzburgers - und somit um 34,7 Sekunden weniger als beim Ungarn Kristof Klausz / Tamas Popp, ebenfalls auf einem Skoda Fabia Rally2. Nach dem Ende der Rallye im Burgenland hat dieser seinen Wagen allerdings aus unbekannten Gründen nicht in den Parc Ferme gestellt, so dass man ihn disqualifiziert hat. Auf der zweiten Stufe des Stockerls steht somit Raimund Baumschlager / Jürgen Heigl (Skoda Fabia RS) mit einem Rückstand von 41 Sekunden, gefolgt vom Deutschen Maximilian Koch / Lisa Brunthaler, die mit 52 Sekunden mehr als Neubauer auf der Uhr den Stockerl-Hattrick für Skoda voll machen.



Dahinter folgen von Thurn und Taxis, Mayer, Raith, Zellhofer, der Deutsche Auer, der Tscheche Vlcek und der Ungar Molnar, der die Top 10 komplettiert.



Der detaillierte Bericht wird ehestmöglich an dieser Stelle nachgereicht.



Hier das offizielle Gesamtergebnis: