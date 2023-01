Blaufränkischland Rallye: Vorschau #2

Sicher auch dank der persönlichen Begeisterung und Überzeugung liefert uns Georg Gschwandner einen Ausblick darauf, was man bei der Blaufränkischlandrallye so aus der historischen Ecke erwarten darf.

"Quer durch Ritzing und Neckenmarkt"; selten ist eine Headline so wörtlich zu verstehen. Tatsächlich dürfte sie bei der Blaufränkischlandrallye tatsächlich Programm sein. Immerhin kommen viele der liebevoll teils (wieder-) aufgebauten historischen Rallyefahrzeuge naturgemäß aus einer Zeit, wo in der technischen Automobilentwicklung noch vielfach auf ein Heckantriebskonzept gesetzt wurde. Die Lenkung in vielen Fällen auf Anschlag suchen die Piloten die schnellste Linie durch die Kurven zwischen Start und Ziel der Sonderprüfungen. Spätestens seit Einsetzten der Allradepoche im Rallyesport 1981 wurde aber auch eine Technik des Querfahrens mit Allradfahrzeugen perfektioniert. Ja und mit Linksbremsen sind auch die historischen 2WD Fahrer vertraut und schmeißen so quirlige VW Golfs, XR2i und vieles mehr gekonnt um die Ecke.



Den Fans dieser Fahrzeuge wird also auch bei der 4. Auflage der Blaufränkischland Rallye einiges geboten werden! Und das früh: Der Veranstalter möchte das historische Feld ab einer Nennstärke von 10 Fahrzeugen vor dem Hauptfeld starten lassen. Auch ein eigener Servicebereich ist für die Rallyefahrzeuge „der guten alten Zeit“ auf Wunsch möglich, stellt Gschwandner in Aussicht.