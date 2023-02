Blaufränkischland Rallye: Vorschau FS Motorsport

Mit Patrick Wappl und Stefan Kaar bietet FS Motorsport erneut zwei Rookies die Gelegenheit, ihren großen Traum vom Rallyefahren zu verwirklichen. Mit dem Knowhow von Teamchef Franz Sonnleitner und seinem Team können die Quereinsteiger in aller Ruhe ihre ersten Wettbewerbskilometer abspulen. Und auch Sebastian Mayer, der Neffe von Franz Sonnleitner, scharrt bereits in den Startlöchern und freut sich auf seine dritte Rallye. Vorderste Speerspitze des Teams ist einmal mehr Gerald Bachler, der regierende ARC-Champion.



#14 Gerald Bachler/Harald Zehetbauer (Mitsubishi Carisma)



„Ich bin voll motiviert - wir wollen ja unseren Austrian Rallye Challenge Titel verteidigen. Der Mitsubishi Carisma ist gut vorbereitet, er wurde komplett revidiert und ich konnte auch neue Sponsoren wie die Firmen Formdepot oder Advancis Austria lukrieren. Das Starterfeld ist gut gefüllt - da sind lauter Top-Leute am Start. Ich möchte auf das Podium der Klasse 7.1 gelangen, wobei mit Piloten wie Gerald Rigler und Dani Fischer zwei besonders starke Fahrer dabei sind. Natürlich können auch sogenannte „Nonames“ immer für Überraschungen sorgen. Ich bin schon sehr neugierig auf die neuen Sonderprüfungen im Blaufränkischland und ich werde heuer vier ARC-Läufe absolvieren, allesamt mit Harald Zehetbauer als Copilot.“



#36 Patrick Wappl/Philipp Wappel (Mitsubishi Lancer Evo V, Foto oben)



„Ich war schon immer ein Rallyefan und es war ein Kindheitstraum von mir, dass ich irgendwann einmal eine Rallye fahren möchte - mein Copilot ist ein guter Freund von mir und auch er ist ein großer Rallyefan - irgendwann haben wir dann gesagt, dass wir das zu meinem 30. Geburtstag machen. Ich konnte dann auf dem WRT Ring in Hollabrunn bei einer Veranstaltung von FS Motorsport mit einem Rallyeauto fahren und da sind Franz Sonnleitner und ich ins Reden gekommen. Jetzt ist es dann endlich so weit und Philipp und ich werden die Blaufränkischland Rallye fahren - davor hatten wir einen kurzen Test, der gut gelaufen ist. Unser Ziel ist natürlich das Ziel, wir müssen ja niemandem etwas beweisen. Ich möchte mich bei meinen Sponsoren bedanken, die das ermöglicht haben: Christian Knöbl von wechsellandelektriker.at, Patrick Faustmann Fliesenleger und Prenner Autohandel. Aber auch bei meinem Vater Helmut und meinem Bruder Peter, die gemeinsam mit Freunden und Fans im Bus bereits zum Test angereist sind und die auch zur Rallye kommen werden.“



#37 Sebastian Mayer/Melanie Kalinke (Mitsubishi Lancer Evo VI)



„Wir werden die Ralllye ruhig angehen - es ist unsere dritte Rallye, wobei die erste ja nur ganz kurz war. Daher bleibt unser Ziel eben, ins Ziel zu kommen. Wir wechseln das Auto - wir haben im Vorfeld einen kurzen Test abgehalten, der ist problemlos verlaufen.. Es ist für mich auch die erste Blaufränkischland Rallye. Ich möchte mich bei meinen Sponsoren bedanken, bei Maier Erdarbeiten, STS Staplertechnik, Unimarkt Hollenstein, Twentythree Moto Store, Schalbau Vitzthum, Möbel Aigner und Kreisläufer. Mein Dank gilt aber auch meiner erfahrenen Copilotin Melanie Kalinke sowie Franz Sonnleitner und dem gesamten FS Motorsport Team.“



#52 Stefan Kaar/Kathrin Redlingshofer-Milev (Mitsubishi Lancer Evo VI)



„Ich war im Vorjahr einer der Sponsoren der Mühlsteinrallye und mich hat der Rallyesport sehr fasziniert - motorsport-affin war ich schon immer und ich nahm auch an Porsche-Trainings teil oder konnte auch bei Sonnleitner Motorsport üben. Ich habe im letzten Sommer durch die Sponsorentätigkeit gewusst, wo ein Auto frei wird und habe beschlossen, auch mit 40 ein Rallyedebüt geben zu wollen und bei FS Motorsport fand ich das richtige Team dafür. Mit Kathrin Redlingshofer-Milev sitzt eine erfahrene Copilotin neben mir - ich habe bei dieser Rallye nur ein einziges Ziel: Nur nicht Letzter zu werden. Dank meiner Tätigkeit in der Personaldienstleistung konnte ich Sponsoren überzeugen, mein Dank gilt den Firmen Elektro Kremsmair, Elektro Böck und Aerowent.“.“