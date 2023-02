Blaufränkischland Rallye: Vorschau Kogler

Völlig neue und für die Umwelt nachhaltige Wege beschreiten Gottfried Kogler und sein MIG Austria Team (Motorsport Interessensgemeinschaft Austria): Beim Saisonauftakt der Austrian Rallye Challenge (ARC), im Rahmen der Blaufränkischland Rallye im Burgenland (3. und 4. März), wird ein spezieller, die Umwelt schonender VW Scirocco ECO zum Einsatz kommen. Erstmals in Österreich wird ein Rallyebolide mit dem umweltschonenden Treibstoff HVO100 betrieben.



Der neue synthetisch hergestellte Treibstoff HVO100 regenerativ, der zu 100 % aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt wird, werden die Treibhausgasemissionen (THG oder CO2e) üben den Lebenszyklus des Kraftstoffs um bis zu 90 % im Vergleich zu fossilem Diesel reduziert. Das innovative Projekt wurde von MIG Austria gemeinsam mit dem heimischen Energieunternehmen EnergieDirect Austria GmbH geschaffen, um neue Maßstäbe in Sachen Umweltverträglichkeit zu setzen - und zwar auch mit Verbrennungsmotoren. Der jahrelange Hauptsponsor des Teams, UNIOR Hand Tools, unterstützt dieses extrem umweltfreundliche Projekt mit großer Freude, da es auch in der Großindustrie für reges Interesse sorgt.



‚Grüner Gedanke’ auch im Motorsport

Pilotiert wird das klimaschonende Rallyeauto von Michael Kogler und seiner Copilotin Tatjana Hejduk - der 35-jährige Sohn von Gottfried Kogler ist seit seinem Debüt im Jahr 2004 ein Begriff im heimischen Rallyesport und zeigt sich höchst motiviert: „Gerade in Zeiten wie diesen sind solche Projekte von großer Bedeutung für unseren Rallyesport.“ Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Anstatt mich irgendwo anzukleben, möchte ich lieber zeigen, dass es den ‚grünen Gedanken’ auch im Motorsport gibt. Ich freue mich schon sehr auf unser neues Projekt.“



Nach einer erfolgreichen Testfahrt mit dem HVO100 regenerativ-betriebenen VW Scirocco ECO zeigt sich Michael Kogler selbstbewusst: „Nach diesem Test bin ich wirklich guter Dinge - ich denke, dass wir bei den zweirad-angetriebenen Fahrzeugen um den Sieg kämpfen können. Wir werden es auf jeden Fall probieren.“



Das Duo Kogler/Hejduk wird bei der Blaufränkischland Rallye mit Startnummer 26 an den Start gehen und sowohl in der neu geschaffenen Klasse für Alternativkraftstoffe als auch in der ARC-Gesamtwertung um Punkte kämpfen. Heuer sollen zu Testzwecken sämtliche ARC-Läufe absolviert werden, in weiterer Folge sind auch internationale Einsätze vorgesehen.