Blaufränkischland Rallye: Vorschau MCL 68

Die Vorbereitungen für die Rallye und den Aufbau selbst laufen freilich schon seit Monaten. Auch einige MCL 68 Mitglieder selbst waren aber zuletzt äußerst fleißig und haben ihre teils neuen Rallyeboliden ebenso rechtzeitig fertiggestellt, um aktiv an der Rallye teilnehmen zu können.



Eugen Friedl / Robert Frühwirth

Eugen Friedl startet gemeinsam mit Robert Frühwith zum viel beachteten Comeback. Da Eugen Friedl beruflich sehr eingespannt war in den letzten Jahren, liegt die letzte Rallye mit dem Ford Escort MKII schon über 5 Jahre zurück. Der MKII bleibt vorläufig wohlbehütet in der Garage.



Neu angeschafft wurde ein Mitshubishi EVO IX, welchen er gemeinsam mit Freund und Clubkollege Robert Frühwirt im Blaufränkisclhand als Vorausauto einsetzten wird. Neben der verantwortungsvollen Aufgabe als Sicherheitswagen, dient die Rallye aber auch als erster Test, um sich auf weitere Ziele der Rallyesaison 2023 optimal vorbereiten zu können.



Andreas Hubmer / Jenny Hofstädter

Das Leiden hat ein Ende: Das Rallyepärchen aus dem Bez. Neunkirchen, war die letzten drei Jahre mit verantwortungsvollen Aufgaben in der Organisation der Blaufränkischland Rallye betraut und konnte nur erahnen, welchen Spaß die Teilnehmer hatten.



Der von Grund auf in Eigenregie neu aufgebaute Seat Ibiza wartet nun also darauf, endlich im Renntempo über das mittlerweile bestens vertraute Gebiet im erhöhten Reisetempo bewegt zu werden. Wenn gleich bei der 4. Auflage rund 75 % der Sonderprüfungen neu sind.



Markus Jaitz / Johann Drapela

Auch Markus Jaitz hat seinen Fiat Stilo wieder rallyefit gemacht. Die Probleme des letzten Jahres sollten behoben sein und so erhofft sich das neu zusammengesetzte Duo eine problemlose Rallye mit dementsprechenden großen Funfaktor.