Blaufränkischland Rallye: Vorschau Zellhofer

Am 3/4. März 2023 startet die Austrian Rallye Challenge (ARC) die heurige Saison mit der Blaufränkischland Rallye in Neckenmarkt und Ritzing. Bisher war in den letzten drei Jahren die Gemeinde Deutschkreuz das Zentrum, aus unerklärlichen Gründen teilte man heuer dem Veranstalter dort eine Absage, so dass dieser nach Neckenmarkt übersiedelt ist.



Eine Reihe von Startern benützt diese Rallye auch um sich für die zur österreichischen Meisterschaft und zum Mitropacup zählende Rebenland Rallye (17/18. März) vorzubereiten. Dies trifft auf den 26-jährigen Juniorchef des Autohauses Zellhofer im niederösterreichischen St. Georgen am Ybbsfelde Christoph Zellhofer zu.

Streikender Turbolader



Er hatte bei Saisonauftakt der Jännerrallye im Mühlviertel etwas Pech. Nach einer tadellosen Vorstellung auf den ersten neun Sonderprüfungen streikte plötzlich der Turbolader, man musste damit den ersten Tag streichen, die Mannschaft von ZM-Racing tauschte den Lader aus und Christoph konnte die Rallye in der Gesamtwertung noch an 23. Stelle beenden, in der Klasse 8 holte er sich trotz dieses Missgeschicks noch den dritten Platz.



Diesmal wird die bewährte Claudia Maier (vormals Dorfpower) für die richtige Ansage sorgen, sonst wird bei den restlichen ÖM-Läufen diese Aufgabe der deutsche Ex-Weltmeister Andre Kachel übernehmen.



Dazu Christoph Zellhofer:“ Ich fahre diese Rallye sehr gerne, es ist eine lässige Rallye, bei der man viel Spaß haben kann. Man fährt auf Schotter acht Sonderprüfungen mit einer Länge von 87 Kilometern. Die Konkurrenz ist diesmal besonders groß, in der Klasse RC2 haben 11 Starter genannt und in meiner Klasse 8 Open-N, haben sich ebenfalls 11 Starter eingeschrieben. Außerdem wollen wir unseren Wagen wieder richtig testen, um dann im Rebenland optimal unterwegs zu sein. Ich habe heuer auch ins Auge gefasst, bei allen österreichischen ARC und ÖM-Läufen dabei zu sein, dies unter dem Motto „wer rastet der rostet sonst“.