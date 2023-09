Bucklige Welt Rallye: Bericht ARC

26 der 52 am Samstagmorgen gestarteten Teilnehmer waren ARC-punkteberechtigt und fuhren bei prächtigstem Wetter um Punkte in den jeweiligen Klassen der ARC und mischten teils aber auch im Gesamtklassement der Rallye kräftig mit.



Gesamtwertung der ARC in der Buckligen Welt

Im Gesamtklassement der ARC stellte Gerald Bachler mit seinem neuerlichen Sieg nun mit Nachdruck die Weichen in Richtung „Mission Titel Verteidigung“. Bachler hat vor dem Grande Finale in Dobersberg im Gesamtklassement nun 5 Punkte Vorsprung auf Thomas Regner und hofft das dieser Vorsprung im WALDVIERTLER RALLYE FINALE 2023 noch weiter ausgebaut werden kann.



Den zweiten Platz beim vorletzten Lauf zur ARC belegte mit knapp einer Minute Rückstand auf Bachler der Ungar Dani Fischer, ebenfalls wie Bachler auf einem Subaru, allerdings einer anderen Spezifikation. Dritter in der buckeligen Welt wurde in der ARC Rene Kiehtreiber im Mitsubishi Evo V.



Wertung ARCP

In der Wertung ARCP kamen nur zwei Teams in die Wertung. Gewonnen hat ihr der Seriensieger Christoph Zellhofer der diesmal mit Beifahrer Andre Kachel im Suzuki Swift ZMX unterwegs war. Die Paarung Peter Hopf / Stefan Heiland im Mitsubishi EVO VII, landete auf Platz 2 in der ARC Wertung der Prototypen & Produktionsfahrzeuge.



Historische Wertung ARCH

Auch in der historischen Wertung war die Zielflagge nur zwei Teams vergönnt.

Den Sieg holte sich hier Patrik Gaubinger im Audi Quattro vor Benjamin Manz im Volvo 244 Turbo.



Alternativ Wertung ARCA

Wie in der Wertung ARCP und ARC Hist kamen auch hier zwei Teams ins Ziel.

Es siegte Michael Kogler / Gabi Ölsinger im VW Scirocco Alternativ vor dem Ehepaar Fraissl im Fiat Stilo Diesel.



Die Junioren der ARC

In der Juniorenwertung gab es eine Neuauflage des Brüderduell Dirnberger.

Dieses Mal mit dem besseren Ende für Lukas. Hinter den beiden Ford Fiesta Piloten erreichte Daniel Frühwirt im Mitsubishi Colt Platz drei. Bernhard Hengel der einzige Historic Junior im Feld musste nach einem Unfall auf SP 2 leider mit Verletzungen unbestimmten Grades in das KH Wiener Neustadt eingeliefert werden, Beifahrer Mika Wendl blieb unverletzt.



Baumschlager siegt in der ART

In der Austrian Rallye Trophy belegte Raimund Baumschlager mit Beifahrer Pirmin Winklhofer Platz eins.



Das ARC Grande Finale in Dobersberg

Es ist angerichtet für ein spannendes Finale der Austrian Rallye Challenge und ihren Wertungsklassen beim Finallauf der ARC am 21.10.2023 rund um Dobersberg. Die mit einigen Überraschungen aufwarten möchte.