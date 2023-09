Bucklige Welt Rallye: Bericht J. Wagner

Nach der 3-monatigen Sommerpause nutzten Julian Wagner und Hanna Ostlender die OBM Bucklige Welt Rallye als Test für den nächsten Lauf zum Stellantis Rallye Cup, der East Belgian Rallye am kommenden Wochenende.



„Die Rallye hat gezeigt, wie wichtig es war sie als Test mitzunehmen. Ich habe zuletzt bei der Ypern Rallye vor 3 Monaten im Auto gesessen und brauchte erst einmal wieder ein paar Kilometer, um mich einzugewöhnen. Zudem galt als oberste Priorität, das Auto für nächste Woche unversehrt ins Ziel zu bringen, weshalb wir auch kein Risiko eingehen wollten. Von dem her sind wir mit Platz 2 zufrieden, denn das Ergebnis war von Beginn an zweitrangig. Am zweiten Tag habe ich mich schon wieder viel wohler im Auto gefühlt und somit sind wir nun bestens vorbereitet für den nächsten Stellantis Rallye Cup Lauf, bei dem wir dann wieder voll angreifen wollen“, blickt Julian Wagner zuversichtlich auf den nächsten Cup-Lauf. „Für uns war es zwar nur eine Testrallye aber umso mehr freuen wir uns für und mit Simon und Gerry, dass die beiden hier bei einem wahnsinnigen Sekundenduell ihren 3 Staatsmeistertitel in Folge feiern dürfen“, ergänzt Wagner stolz.



Zurzeit führen das Duo Wagner/Ostlender den Stellantis Rally Cup mit 16 Punkten Vorsprung vor Marijan Griebel an. Das Ziel für die East Belgian Rallye am 22. und 23. September ist ganz klar die Führung auszubauen.