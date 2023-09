Bucklige Welt Rallye: Es geht los!

Es wird ernst in Krumbach, in mehr als 15 Stunden startet der Rallye-Thriller um den ÖM-Titel zwischen Simon Wagner und Hermann Neubauer, auch ein Hauch von Rallye-WM ist mit dem FinnenTeemu Suninen dabei



53 Teams einschließlich ORM, ARC u. Legend-Piloten werden bei Finale starten



Das MC Mobilitätscenter in Krumbach mit den Firmen Ford Luckerbauer und Skoda Geigner stellt der OBM Bucklige Welt Rallye grünen Strom aus Eigenerzeugung zur Verfügung



Neben den eingesetzten Elektrofahrzeugen der Organisation für die OBM Bucklige Welt Rallye haben sich die Firmen MC Mobilitätscenter, Ford Luckerbauer und Skoda Geigner aus Krumbach entschlossen, die Rallye während des Zeitraumes von Freitag bis Sonntag mit Strom aus eigener Gewinnung und Erzeugung zu unterstützen. Auf den Dächern von allen Werkstätten und Bürogebäuden befinden sich umfangreiche Einrichtungen in dieser Hinsicht. Dank größenmäßig perfekt angepasster Photovoltaik-Anlagen kann grüner Strom in Speichern angespeist und dem gesamten Rallye-Tross im unmittelbar danebenliegenden Servicecenter mit 53 Teams zur Verfügung gestellt werden.



53 Teams sind es auch, die ab morgen in der Früh um 9.15 in Krumbach in den letzten und alles entscheidenden Rallye-Staatsmeisterschaftslauf 2023 starten werden. Der dramatische Zweikampf um den Titel zwischen dem aktuellen Meister Simon Wagner und seinem nur fünf Zähler hinter ihm liegenden Herausforderer Hermann Neubauer ist dabei der finale Höhepunkt eines auf absoluter Augenhöhe ausgetragenen Duells der beiden Ausnahme-Piloten über das ganze Jahr hindurch.



Ein weiterer Höhepunkt der OBM Bucklige Welt Rallye ist der Testeinsatz des Hyundai-Werksteams mit WM-Pilot Teemu Suninen aus Finnland im Hyundai i20N Rally1 Hybrid. Den nationalen Titelkampf wird der internationale Gast dabei in keinster Weise beeinflussen. Denn die Leistung von Suninen wird zwar in den einzelnen Sonderprüfungen sichtbar sein, in der jeweiligen Gesamtwertung kommt der Finne jedoch nicht vor.



Nicht im Rallye-Auto wird diesmal Hauptsponsor Wolfgang Scherleithner fungieren. Der geschäftsführende Gesellschafter der OBM Objekt Bau- und Möbeltischlerei GesmbH in Feistritz am Wechsel ist direkt im Organisationsteam von Veranstalter Willi Stengg vertreten.



LIVE Stimmen OBM Bucklige Welt Rallye



Samstag, 16. September 2023:



13.45 Uhr Stimmen der Piloten nach SP4

17.45 Uhr Stimmen der Piloten nach SP6

20.45 Uhr Stimmen der Piloten nach SP8/Ziel ARC



Sonntag, 17. September 2023:



12.00 Uhr Stimmen der Piloten vor dem Ziel



LIVE über diesen Link:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören (wenige Minuten nach Sendungsende)

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel