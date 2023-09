Bucklige Welt Rallye: LIVE Stimmen

Auch beim mit großer Spannung erwarteten Grande Finale der Rallye Staatsmeisterschaft wird sich Noir Trawniczek via OBM Bucklige Welt Rallye Radio auf „Stimmenfang“ begeben und zwar ganz ohne „Minutenzwang“. Gemeint ist: Am SP-Stopp erhält man Fahrer-Stimmen zwar taufrisch am schnellsten - doch die Lenkradakrobaten können am SP-Ziel maximal eine Minute sprechen, wobei die erste Hälfte dieser Zeit mit dem üblichen Ablegen von Helm und Balaclava verbracht wird, außerdem sind zu diesem Zeitpunkt oftmals noch gar keine Infos über die Zeiten der Mitbewerber bekannt. Aus diesen und vielerlei Gründen starten die LIVE Stimmen der Piloten traditionell ein paar Minuten nach dem SP-Ziel, dafür aber ist dort, am „Regrouping IN“ bzw. um die Regroup Zone herum ausreichend Zeit vorhanden, mit den Piloten und Pilotinnen über die aktuelle Lage in der Rallye plaudern zu können - darüber hinaus findet sich in der „Begegnungszone Regrouping“ nicht selten Zeit und Muse für interessante Hintergrundgespräche, sportliche Einschätzungen oder auch tiefgründige Fahrerphilosophien, selbst der Humor hat bislang noch bei keiner Rallye gefehlt, wobei manche StammhörerInnen eine Vorliebe für den sogenannten „unfreiwilligen Humor“, jenen der spontanen, skurrilen Situations-Momente entwickelt haben, den Noir Trawniczek ohne ein bewusstes Zutun immer wieder zu bedienen vermag...



Erster offizieller Österreich-Auftritt eines Rally1-Boliden



Ab Samstag um 13.45 Uhr werden sich Noir und sein rallyebegeisterter Kollege Martin LIVE vom Regrouping IN zu Wort melden -nicht nur für den Radio-Assistenten wird es der erste Vormittag gewesen sein, an dem er ein Fahrzeug der weltstärksten Kategorie Rally1 in Action sehen durfte. Der Testeinsatz von Hyundai-Werkspilot Teemu Suninen ist der erste Österreich-Auftritt der „Hybrid-WRC“ und zudem Vorbote jener bereits scharrenden WM-Rallye, die zu einem Drittel in Österreich abgehalten wird.



Doch worauf die Rallye Radio Noir- und die OBM Bucklige Welt Rallye Radio-HörerInnen ganz sicher mit Höchstspannung warten werden, werden die Stimmen von Hermann Neubauer und Simon Wagner sein. Positiv Denkende werden

aufgrund der zurückliegenden zahlreichen Sekunden -Duelle der beiden Doppelstaatsmeister mit einem weiteren Zehntel-Krimi bis zum letzten Meter rechnen - nicht nur die Rallyefans zuhause wollen wissen, welche Stimmung bei den Spitzenpiloten herrscht. Auch für jene Freaks, die es schon früh am Morgen an die besten Zuschauerzonen zieht, sind die Regrouping-Interviews eine willkommene Information, eingebettet in das jeweilige Stimmungsbild. Abrufbar jederzeit on demand...



Während die Regrouping-Interviews ganz bewusst im guten alten Radioformat sowohl LIVE als auch später on Demand eine Art von Vintage-Audio-Radio-Genuss darstellen - was einen an die tollen WRC-Radio-LIVE-Einstiege der charismatischen Lebendlegende Colin Clark erinnert, oder auch an bekannte Sendungen wie „Frühstück bei mir“. Bei all dem könnte man sagen: Wenn das Bild auf Urlaub ist, kann man in den Stimmen der Piloten plötzlich Vieles hören, spüren und lesen, das uns mitunter mehr über die Stimmung der Protagonisten verrät, mehr als es uns das "moderne" Bewegtbild zu sagen vermag...



Facebook Live Videos aus dem Servicepark



Doch weil es im Servicepark der ORM und auch der ARC garantiert zu Begegnungen mit interessanten Personen und Persönlichkeiten kommen wird, oder weil es immer wieder brandneue Design-Folierungen oder/und technische Lösungen zu bestaunen gibt, es aber auch zu spannenden Spontan- Treffen kommt - sprich weil es eine Welt ist, die sich wie alles Lebende ständig bewegt und immer wieder neu erfindet - aus all diesen Gründen werden die RRN-Reporter stets ein Handtelefon zur Seite haben, mit dem sie via Internetz oder gar via Satellit noch in der gleichen Sekunde ihre Bewegtbilder /Videos in die große weite Welt transportieren können.



Der große Showdown im Vintage wertschätzenden Radioformat



Das absolute Highlight gibt es dann am Sonntag zur Mittagszeit - Highnoon war schon immer der dramatische Showdown. Im alten wilden Westen war es etwa eine unvermeidbare Entscheidung über Leben oder Tod. In der ORM kommt es auf der Powerstage zur heiß ersehnten, alle Mühen und Arbeiten entladenden endgültigen Titelentscheidung - so zumindest haben es die kreativen Köpfe dieser neuen Buckligen Welt Rallye, das Team rund um Mastermind Willi Stengg dramaturgisch vorgeplant. Und es gibt viele Gründe, sich einen sportlich hochstehenden, einen höchst spannenden Zweikampf bis zum letzten Millimeter zu wünschen. Das OBM Bucklige Welt Rallye Radio und der Rallye Radio Noir Facebook Television Live Konzern werden sich bemühen, den zahlreichen Rallyefans das knisternde Geschehen direkt in die Wohnzimmer, an die Strecke oder einfach nur in die Köpfe zu transportieren. PS: Wer auf Facebook der Rallye Radio Noir Seite ein Like spendiert, wird jedesmal dezent vollautomatisch über einen LIVE-Einstieg der Seite informiert - wem ein Like dafür als zu viel des Guten erscheint, kann sich auch als stiller Follower an diesem Service erfreuen.



LIVE Stimmen der Piloten - die Einstiegszeiten



Samstag, 16. September 2023:



13.45 Uhr Stimmen der Piloten nach SP4

17.45 Uhr Stimmen der Piloten nach SP6

20.45 Uhr Stimmen der Piloten nach SP8/Ziel ARC



Sonntag, 17. September 2023:



12.00 Uhr Stimmen der Piloten vor dem Ziel



LIVE über diesen Link:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören (wenige Minuten nach Sendungsende)

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel