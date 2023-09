Bucklige Welt Rallye: Lokalmatadore

Für die OBM Bucklige Welt Rallye am kommenden Samstag/Sonntag rund um Krumbach haben 46 Lokalmatadore aus Niederösterreich genannt / Die meisten davon in der Kategorie Rallye Cup bzw. Cup 2000

Für die OBM Bucklige Welt Rallye am kommenden Samstag/Sonntag rund um Krumbach haben 46 Lokalmatadore aus Niederösterreich genannt / Die meisten davon in der Kategorie Rallye Cup bzw. Cup 2000

Auch wenn der Rallye-Staatsmeistertitel 2023 am kommenden Wochenende, 16./17. September, entweder nach Oberösterreich (Simon Wagner) oder nach Salzburg (Hermann Neubauer) wandern wird, spielt das Land Niederösterreich bei der OBM Bucklige Welt Rallye eine tragende Rolle. Nicht nur als Austragungsort mit dem Epizentrum Krumbach, sondern auch in der Anzahl der Sportler. Insgesamt haben 26 Piloten und 20 Copiloten aus Niederösterreich für das hochspannende Saisonfinale genannt. 17 Teams sind rein blau-gelber Natur, eines davon mit Pia Steffe und Nina Spitaler erfreulicherweise ein reines Damen-Team. Der 2WD-Staatsmeistertitel ist bereits in der Hand von Luca Waldherr aus Zöbern. Alter und neuer Historischer Staatsmeister ist Lukas Schindelegger aus Eberweis im Waldviertel. In der Junioren-Staatsmeisterschaft kämpft Luca Pröglhöf aus Sittendorf noch um den Titel. Und auch in der Austrian Rallye Challenge (ARC) matchen sich u. a. mit Thomas Regner aus und Gerald Bachler zwei Niederösterreicher um den Gesamtsieg. Hier steht jedoch nach dem ORM-Finale heuer noch ein Lauf auf dem Programm.



Hier die 46 niederösterreichischen Local Heroes bei der OBM Bucklige Welt Rallye Rallye 2023:



Klasse RC2 (ORM):

Startnummer 6: Luca Waldherr (Citroen C3 Rally2)

Startnummer 9: Bernhard Stitz (Ford Fiesta Rally2/Foto)



Klasse RC4 (ORM-2WD):

Startnummer 20: Thomas Regner / Gottfried Witzmann (Renault Clio R3)

Startnummer 49: Manuel Otter Copilot von Dominic Rieger (Opel Corsa D OPC)

Startnummer 51: Martin Haberl / Stefan Fuchs (Opel Corsa D OPC)



Klasse 6.1, 6.2, 6.3 und 6.6 (Historische Staatsmeisterschaft):

Startnummer 32: Lukas Schindelegger / Helmut Schindelegger (Ford Escort RS2000) Startnummer 34: Bernhard Hengl / Mika Wedl (Ford Escort RS2000) Startnummer 52: Benjamin Manz / Natascha Vrga (Volvo 244 Turbo) Startnummer 53: Franz Zack / Wilhelm Schierleitner (VW Käfer 1303S)



Klasse 7.1, 7.2 und 7.3 (Rallye Cup und Cup 2000):

Startnummer 11: Martin Kalteis (Mitsubishi Lancer Evo VII)

Startnummer 15: Gerald Bachler (Subaru Impreza WRX STi)

Startnummer 17: Rene Kiehtreiber / Christian Eisenmagen (Mitsubishi Lancer Evo V)

Startnummer 21: Luca Pröglhöf (Ford Fiesta ST)

Startnummer 27: Martin Kronabetter (Renault Clio 165)

Startnummer 29: Jürgen Blei / Harald Blei (Opel Astra GSI 16V)

Startnummer 36: Pia Steffe / Nina Spitaler (Mitsubishi Carisma Evo V)

Startnummer 40: Thomas Jung / Rene Spielbichler (Honda Civic Type R)

Startnummer 41: Zlatko Ljubisavljevic / Werner Hutterer (Opel Astra Kitcar)

Startnummer 42: Christian Maier / Erna Pichler VW Golf II GTI 16V)

Startnummer 43: Kathrin Redlingshofer-Milev Co von Stefan Kaar (Mitsubishi Evo VII)

Startnummer 45: Sebastian Fraissl (BMW E36 325i)

Startnummer 46: Andreas Hubmer / Jennifer Hofstädter (Seat Ibiza)

Startnummer 48: Markus Jaitz (Fiat Stilo JTD)

Startnummer 50: Michael Kroneder / Lukas Hoffmann (Suzuki Swift Sport)

Startnummer 54: Karl Faist / Christian Schwarz (Toyota Celica GTI M1)



Klasse 8 (Open N, Prototypen):

Startnummer 12: Christoph Zellhofer / Andre Kachel (Suzuki Swift ZMX)

Startnummer 26: Alexander Turecek Copilot von Stefan Müller (Ford Fiesta Proto)



Klasse 9 (Alternative)

Startnummer 30: Michael Kogler (VW Scirocco Alternativ)

Startnummer 47: Andreas Fraissl / Silvia Fraissl (Fiat Stilo)