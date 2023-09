Bucklige Welt Rallye: Vorschau Schindelegger

Während sich die moderne Österreichische Rallyeszene auf das finale Duell der beiden Stars Simon Wagner und Hermann Neubauer bei der Buckligen Welt Rallye vorbereitet, ist in der historischen Staatsmeisterschaft die Titelentscheidung schon gefallen. Lukas Schindelegger und Helmut Schindelegger stehen bereits als Titelverteidiger fest und lassen sich trotzdem eine Teilnahme bei dieser neuen Rallye nicht nehmen.



Die Bucklige Welt Rallye wird am 16. und 17. September erstmals ausgetragen und bietet Strecken, welche nur mehr Legenden des Rallyesports in Erinnerung haben werden. Also eigentlich komplett neues Terrain für die Piloten rund um Aspang. Diese neuen Prüfungen stellen sowohl die große Unbekannte als auch die Haupt-Herausforderung der Rallye dar. Komplett neue Strecken stellen die Teams vor allem in der Vorbereitung der Rallye vor die größten Aufgaben. Vor allem der Schrieb muss komplett erstellt werden, was bei einer neuen Rallye immer schon “ein Rennen vor dem Rennen” darstellt, denn die Besichtigungszeiten sind immer begrenzt, um die Anrainer nicht zu lange zu belästigen.



Für das Rallyeteam Schindelegger geht es bei der Teilnahme vor allem um den Spaß und den Genuss des Rallyesports, ohne den Fokus auf Punkte. Wer Lukas und Helmut kennt, wird aber wissen, dass der Genuss vor allem mit Bestzeiten korreliert und dementsprechend wird auch bei dieser Rallye “Angriff” auf dem Plan stehen, um die großartigen Sponsoren des Teams Eschelmüller Holz und SanLucar wieder auf dem Podium der Historischen zu präsentieren. Auch die Unterstützung dieser Veranstaltung selbst ist für das Rallyeteam Schindelegger sehr wichtig, denn nur mit vielen Teilnehmern und Fans kann eine Rallye gut leben.



Bei der Vorbereitung auf die Rallye könnte man fast behaupten: “Im Waldviertel nichts Neues.” Das Team hat sich wieder um sämtliche Details gekümmert. Vor allem die Beschädigung am Spoiler des Escorts von der Rallye Weiz sorgte dann doch für mehr Arbeit als gedacht, doch durch die Unterstützung des Autohaus Hörmann bei der Lackierung, steht der Ford Escort RS2000 wieder im Top-Zustand am Start. Mit welcher Gangart das Team bei der Rallye Weiz unterwegs war, zeigte auch der Zustand der Lagerung an der Hinterachse. Sämtliche Lagerpunkte waren ausgeschlagen und mussten erneuert werden, und Helmut kümmerte sich zusätzlich dazu auch noch um einen neu durchdachten Gasseilzug, der nun sämtliche Zweifel an der Perfektion des Autos ausräumen sollte.



Für alle, die mitfiebern wollen, kann ein Besuch an den Strecken nur ans Herz gelegt werden. Das Livetiming der Rallye wird unter www.obmbuckligewelt-rallye.at/results/2023/ zu finden sein und alle Streckeninfos sind unter goo.gl/maps/2PiEpTeEWtG7SLk2A ersichtlich.



Das Rallyeteam Schindelegger wird mit gewalter Vorfreude am Start der Buckligen Welt Rallye stehen und den vielen Fans und Unterstützern ihren Ford Escort RS2000 in freier Wildbahn präsentieren und auf Zeitenjagd gehen.