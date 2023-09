Bucklige Welt Rallye: Vorschau Waldherr

Das selbst gesteckte Saisonziel hatte Luca Waldherr mit dem Gewinn des heurigen 2WD-Staatsmeistertitels schon nach dem vierten Event des Jahres, der Rallye W4, in der Tasche. Dass der frischgebackene Doppel-Champion (den 2WD-Titel holte er auch 2018) seinen letzten Auftritt heuer ganz besonders gestalten wollte, lag für jeden, der Waldherrs Sportlerherz kennt, auf der Hand. Zumal die OBM Bucklige Welt Rallye diese Woche am 16. und 17. September auch noch seine direkte Heimrallye ist.



Nach einigen Gesprächen hatte der in Zöbern wohnhafte Niederösterreicher den Meisterlohn für sich selber und seine oberösterreichische Copilotin Claudia Maier parat. Vom zweiradgetriebenen Opel Corsa Rally4 wechselt das meisterhafte Duo in einen Allradler von Stohl Racing. Luca Waldherr: „Ich bin unheimlich glücklich, dass es mir, auch dank meiner treuen Sponsoren, gelungen ist, von Manfred Stohl für den Lauf bei mir daheim einen brandneuen Citroen C3 Rally2 anzumieten. Das Auto ist auf dem letzten technischen Stand und somit absolut konkurrenzfähig.“



Auf eine bestimmte Resultatserwartung lässt sich Luca Waldherr trotz aller Attraktivität und Dynamik des Boliden nicht ein. „So ein Auto zu fahren, ist wohl der Wunsch eines jeden Rennfahrers. Aber ich muss erst einmal einen Testlauf damit absolvieren und mich daran gewöhnen. Das geht nicht von heute auf morgen. Was am Ende herauskommt, werden wir sehen. Versprechen kann ich nur vollen Einsatz und eine tolle Show für meine Fans.“



Auf diese hofft Luca Waldherr gerade in Krumbach natürlich in voller Zahl. „Meine Werkstatt liegt nur drei Minuten vom Rallyezentrum entfernt. Zwei Sonderprüfungen gehen unmittelbar vor dem Gebäude vorbei, zwei weitere dann dahinter. An den Ortskenntnissen sollte es also nicht unbedingt scheitern.“



Betreut wird der Citroen C3 Rallye2 während der Rallye in Co-Produktion von Waldherr Motorsport und Stohl Racing. Luca Waldherr: „Von Stohl Racing kommt ein Ingenieur, und meine Mechaniker arbeiten vor Ort mit ihm zusammen. Und natürlich wird auch Manfred Stohl bei der Rallye persönlich da sein und Claudia und mir während dem Finale mit Rat und Tat zur Seite stehen.“