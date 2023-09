Bucklige Welt Rallye: Vorschau Zeiringer

Akut vom Rallye-Fieber befallen ist momentan Fabian Zeiringer. Das ist zwar unter aktiven Piloten ein weit verbreitetes Virus, allein das nötige Gegenmittel, nämlich ein bevorstehendes Betätigungsfeld, ist nicht immer finanzierbar. Umso größer ist die Freude beim 27-jährigen Steirer, dass er mit seiner Copilotin Angelika Letz die Möglichkeit bekommt, am 16./17. September beim saisonabschließenden Staatsmeisterschaftslauf, der OBM Bucklige Welt Rallye im Raum Krumbach, Gas zu geben. Ein Gespräch mit Teamchef Luca Waldherr, der sich den 2WD-Titel 2023 bereits gesichert hat, hatte zur Folge, dass Fabian Zeiringer nächste Woche seinen Opel Corsa Rally4 in Niederösterreich zünden wird. Zum dritten Mal nach der Rallye W4 und der Rallye Weiz heuer im Inland, nachdem sich das diesjährige Engagement des ehemaligen Ski-Nationalteam-Athleten aus Birkfeld mit ERC-Auftritten in Polen, Lettland, Rom und Zlin und dabei stets steigender Erfolgskurve mehrheitlich international gestaltete.



„Ich bin sehr glücklich über den Start in Krumbach“, blickt Fabian Zeiringer der nahen Zukunft gespannt entgegen, „das passt mir zeitlich voll und ganz.“ Nach dem zweiten Platz in der Junioren-Wertung und dem dritten Platz in der Klasse RC4 bei der ERC Barum Rallye in Zlin ist der Erfolgshunger weiterhin groß. Fabian Zeiringer: „Die Bucklige Welt Rallye ist für alle Teilnehmer völliges Neuland. Und neue Prüfungen sind für jedes Team eine ganz spezielle Herausforderung. Die Erwartungshaltung ist trotzdem hoch. Ich möchte nämlich um den Sieg in der 2WD-Wertung mitfahren, zumal ich, wie ich gesehen habe, ja da sogar noch Vizemeister werden kann. Womit dann die ersten beiden 2WD-Plätze also zum Waldherr Motorsport Team wandern könnten.“ Was außerdem hinsichtlich Eigenwerbung im Hause Zeiringer kein wirklicher Nachteil wäre. „Weil dann“, so Zeiringer, „beginnt eh schon wieder die Laufarbeit zu den Sponsoren für die kommende Saison.“



Die OBM Bucklige Welt Rallye startet am Samstag, dem 16. September, in der Früh, und geht nach insgesamt 12 Sonderprüfungen am Sonntag, dem 17. September, zu Mittag in Krumbach zu Ende.