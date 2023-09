Bucklige Welt Rallye: Vorschau Zellhofer

Die österreichische Rallye Staatsmeisterschaft wird am 16/17 September 2023 mit der OBM Bucklige Welt Rallye, mit Start und Ziel im niederösterreichischen Krumbach, abgeschlossen.



Hier geht es auch in der höchsten Klasse zwischen Simon Wagner und Hermann Neubauer um die Entscheidung, wer sich in diesem Jahr den Titel sichern kann. Neben diesen beiden Saison-Dominatoren werden weitere fünf RC2 Autos und mit dem WM-Teilnehmer Teemu Suninen auch noch eine WRC 1 Auto am Start stehen.



Trotzdem hat sich Christoph Zellhofer auf Grund seiner momentan hervorragenden Form vorgenommen, mit seinem SUZUKI ZMX Prototyp einen Top Fünf Platz zu erreichen und damit bester nicht RC 2 Fahrer zu werden:“ Warum ich so optimistisch bin, lässt sich leicht erklären. Wir haben bei der Mühlstein Rallye in Perg diesen Wagen mit Herbert Breiteneder als Vorauswagen eingesetzt und dieser hatte im Verlauf der Rallye keinerlei Probleme mit meinem Auto. Alles lief perfekt, die Crew von ZM-Racing hatte im Vorfeld ganze Arbeit geleistet. Dann kommt noch hinzu, dass ich mich gut in Form fühle und derzeit echten Spaß mit dem Rallyesport habe. Mein einziges Problem könnte sein, dass ich die Umstellung von einem RC2 Auto, mit dem ich bei der Mühlstein Rallye Gesamtdritter wurde, auf den SUZUKI ZMX Prototyp der leistungsmäßig ein klein wenig schwächer ist, erst wieder bewältigen muss. Aber das sollte schon am Beginn der Rallye in Krumbach klappen.“



Nachdem im Gebiet der Buckligen Welt 15 Jahre lang keine Rallyeaktivitäten mehr stattgefunden haben, kennen fast 99 Prozent der jetzigen Teilnehmer keine der früheren Sonderprüfungen, auf den aber teilweise heuer gefahren wird. Es herrscht also absolute Chancengleichheit und da wird es gut sein, einen perfekten Schrieb zu haben, was mit Beifahrer Andre Kachel sicher gewährleistet ist.