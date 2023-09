Bucklige Welt: Suninen führt nach Tag 1 vor Wagner & Neubauer

Nach dem ersten Tag der Rallye in der Buckligen Welt führt der finnische WM-Gast Teemu Suninen im Hyundai Rallye 1 Boliden erwartungsgemäß, nach acht von zwölf Sonderprüfungen hat er bereits einen Vorsprung von knapp zwei Minuten herausgefahren.



Dahinter bleibt es aber weiter spannend, aktuell ist Simon Wagner auf Staatsmeisterschaftskurs, er spürt aber den Atem von Hermann Neubauer im Nacken, der nur 7,5 Sekunden hinter ihm liegt, somit bleibt es auch am Sonntag weiter extrem spannend, wer sich den ÖM-Titel 2023 holt.



Stark unterwegs ist auch Luca Waldherr bei seinem Debüt im Citroen C3 Rallye2, er liegt zwar mit einigem Abstand hinter den beiden Titelkontrahenten, dafür aber auch mit einigem Vorsprung vor Günther Knobloch und Raimund Baumschlager.



In der 2WD- Wertung gibt es ein ziemlich klares Zwischenergebnis



Es führt der Steirer Fabian Zeiringer (Opel Corsa Rally4) mit 32,3 Sekunden Vorsprung auf den Oberösterreicher Julian Wagner (Peugeot 208 Rally4). Als Staatsmeister stand schon Luca Waldherr vorzeitig fest.



Schwierige Rechenaufgaben bei der Ermittlung des Junioren Staatsmeisters



Derzeit führt nach dem ersten Tag in Krumbach Lukas Dirnberger vor seinem Bruder Raphael Dirnberger, Vorsprung 1:08,1 Minuten. Wenn dieses Resultat am Ende der Rallye so bleibt, wird trotzdem Raphael Dirnberger Meister vor seinem Bruder Lukas. Derzeit haben beide in der Junioren ORM die gleichen Punkte, gleichviele Siege, gleich viele erste Plätze, gleichviele zweite Plätze, gleichviele dritte Plätze.



Deshalb würde das bessere Streichresultat nach dem Reglement zählen und dieses würde Raphael Dirnberger zum Meister küren. Aber Luca Pröglhöf, der am heutigen Samstag mit einem technischen Defekt ausgeschieden ist, hätte noch eine Chance aber nur dann, wenn beide Dirnberger am morgigen Schlusstag ausfallen und er zumindest Erster oder Zweiter wird.



Österreichischer Rallye Cup



Hier führt nach dem ersten Tag der Niederösterreicher Martin Kalteis vor Christoph Zellhofer mit einem Vorsprung von 3:15,1 Minuten



Österreichische Historic Rallye Staatsmeisterschaft



In der Buckligen Welt führt nach dem ersten Tag Patrik Gaubinger auf Audi Quattro vor dem schon als Meister feststehenden Lukas Schindelegger, (Ford Escort) sein Vorsprung beträgt nur 2,3 Sekunden.



Endstand in der Austrian Rallye Challenge (ARC) bei der OBM Bucklige Welt Rallye mit Start und Ziel in Krumbach nach acht Sonderprüfungen:



1. Gerald Bachler, Subaru, Klasse C1 58:56,6 Min

2. Daniel Fischer, Subaru, Klasse C1 + 44,2 Sek

3. Rene Kiehtreiber, Mitsubishi, Klasse C1 + 1:37,5 Min

4. Lukas Dirnberger, Ford Fiesta ST, C4 + 3:32,2 Min

5. Thomas Regner, Renault Clio R3, Klasse C3 + 3:37,1 Min



Sonntag, 17. September 2023



8.15 Uhr Service Out

8.35 Uhr SP 9 Panoramastraße I 9,95 Kilometer

9.25 Uhr SP 10 Aspang – Kulma – Krumbach 9,07 Kilometer

10.00 Uhr SP 11 Panoramastraße II 9,95 Kilometer

10.30 Uhr Regrouping In Krumbach

11.30 Uhr Service Out

11.50 Uhr SP 12 Edlitz – Eis Greissler „Powerstage“ 9,20 Kilometer

12.10 Uhr Holding Zone Krumbach In

12.30 Uhr Finish Ramp Podium Krumbach