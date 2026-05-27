CZ, Cesky Krumlov: Bericht Wagner

Auch wenn das angestrebte Ergebnis und ein Platz auf dem Podium letztlich außer Reichweite blieben, ziehen die beiden ein positives Fazit und nehmen zahlreiche wichtige Erkenntnisse für die kommenden Veranstaltungen mit.



Trotz intensiver Arbeit während des gesamten Wochenendes gelang es nicht, das Setup perfekt auf die sehr schwierige und wechselnde Streckencharakteristik abzustimmen.



Dennoch blieben Wagner/Ostlender fehlerfrei und konnten sich im sehr starken tschechischen Teilnehmerfeld auf dem vierten Gesamtrang behaupten.



„Natürlich hatten wir uns vor dem Start ein besseres Ergebnis erhofft. Gleichzeitig war dieses Wochenende für uns äußerst lehrreich. Die Bedingungen waren sehr speziell und wieder ganz anders als bei der Šumava. Mir hat leider das nötige Vertrauen gefehlt. Und bei der extrem starken Konkurrenz in Tschechien macht das den Kampf um das Podium umso schwieriger. Das Wichtigste ist allerdings, dass wir nun die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um bei den nächsten Rallyes noch besser vorbereitet zu sein“, resümiert Wagner im Ziel.



Wie sagt man so schön: „Nach der Rallye ist vor der Rallye“, und genau das tun Simon Wagner und Hanna Ostlender – mit voller Motivation blicken sie nach vorne und greifen beim nächsten Mal wieder voll an!