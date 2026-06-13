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CZ, Rally Hustopece: Bericht
Foto: Wagner Motorsport

CZ, Rally Hustopece: Bericht | 13.06.2026

Wagner: „Es geht um die Herausforderung!“

Zwar hat es bei der Rally Hustopece nur für Platz fünf gereicht - doch Simon Wagner bleibt in Sachen Tschechische Meisterschaft motiviert…

Noir Trawniczek

Während in Judenburg Hermann Neubauer dem Sieg entgegen fuhr, kämpfte Simon Wagner bei der tschechischen Rally Hustopece einmal mehr gegen ein starkes nationales Feld.

Im Gespräch mit motorline.cc erklärt der fünffache Österreichische Rallye Staatsmeister: „Die Bedingungen waren am Freitag schon schwierig - doch da konnte ich im Regen noch ein Bisschen zaubern.“

Nach sechs von zwölf Sonderprüfungen fanden sich Simon Wagner und seine deutsche Copilotin Hanna Ostlender in ihrem Hyundai i20 N Rally2 lediglich 4,6 Sekunden hinter den Skoda-Piloten Jan Kopecky und Dominik Stritesky auf Rang drei liegend.

Am Samstag war es dann trocken - doch Simon gibt offen zu: „In der Früh habe ich die falsche Reifenwahl getroffen.“ Was runde 20 Sekunden kostete…

Am Ende belegten Wagner/Ostlender mit 41,5 Sekunden Rückstand Platz fünf hinter Dominik Stritesky und Adam Brezik (beide Skoda), Filip Mares (Toyota) und Jan Kopecky (Skoda).

Das „freche Unterfangen“, im „Skoda-Land“ Tschechien mit einem Hyundai Staatsmeister werden zu wollen, hat der Tschechische Vizemeister des Vorjahres noch nicht ganz abgeschrieben: „Unmöglich ist es nicht - bei der Barum Rallye gibt es Punkte mit Faktor 1,5.“ Dort hat Simon bereits bewiesen, dass er das Potential hat, die Rallye gewinnen zu können. Simon ist sich bewusst: „Die jungen tschechischen Fahrer sind extrem schnell unterwegs und nehmen sehr viel Risiko. Aber uns geht es ja auch um die Herausforderung…“

Die ist tatsächlich gegeben. Weiter geht es für Simon Wagner und Hanna Ostlender mit dem nächsten tschechischen Meisterschaftslauf, der Rally Bohemia von 11. bis 12.Juli. Danach geht es direkt nach Weiz (16. bis 18. Juli).

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