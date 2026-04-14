CZ, Rally Sumava Klatovy: Vorschau Wagner

Bereits in der vergangenen Saison konnte das Duo mit zwei Siegen und einem weiteren Podiumsplatz eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass sie mit ihrem Gesamtpaket absolut konkurrenzfähig sind und nicht nur um Siege, sondern auch um die Meisterschaft kämpfen können. Genau daran wollen Wagner/Ostlender nun anknüpfen und sich im Titelkampf erneut in Stellung bringen.



Wagner: „Wir haben lange gemeinsam mit Hyundai Motorsport, Hyundai Österreich und unseren treuen Partnern an dem Projekt Tschechien gearbeitet, um überhaupt das nötige Budget aufstellen zu können. Umso mehr freuen wir uns nun auf den Auftakt in nur mehr einer guten Woche bei der Rallye Šumava Klatovy. Letztes Jahr konnten wir hier mit dem Hyundai i20 N Rally2 Step 2 direkt gewinnen. Es wäre natürlich gelogen, wenn wir das nicht wiederholen möchten."



"Wir wissen allerdings auch, wie stark die Konkurrenz in Tschechien ist und dass es alles andere als leicht wird. Ich bin unglaublich froh, dass ich auch in diesem Jahr wieder auf Hanna sowie unseren Hyundai-Ingenieur Damian an meiner Seite zählen darf. Und noch dazu begleitet uns in diesem Jahr auch unser slowenisches Team SP Podlesnik nach Tschechien, mit dem wir bereits acht Siege und unseren Staatsmeistertitel in Österreich feiern durften. Somit sind wir mit der bewährten Konstellation bestens auf die anstehende Herausforderung vorbereitet“, blickt Simon Wagner optimistisch auf den Saisonauftakt und freut sich auf einen spannenden Titelkampf in Tschechien.



In der ersten Folge des neuen TEC7 ORM Rallye Backstage Podcast hat Simon Wagner ausführlich auch über das "freche Unterfangen" gesprochen, im "Skoda Land Tschechien" mit dem Hyundai Staatsmeister werden zu wollen:



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