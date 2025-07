CZ, Rallye Bohemia: Bericht

Großartiger Erfolg für Simon Wagner und Hanna Ostlender beim vierten Lauf zur Tschechischen Rallye Staatsmeisterschaft, der Rallye Bohemia Mlada Boleslav. Das österreichisch-deutsche Duo konnte im von Kowax DST Racing eingesetzten Hyundai i20 N Rally2 mit einem Vorsprung von 29,2 Sekunden auf Filip Mares (Toyota GR Yaris Rally2) gewinnen und damit die tschechische Rallye Elite deklassieren. Besonders schmerzhaft für Skoda - denn in Mlada Bolesav ist Skoda-Motorsport zuhause, die Tschechen mussten sich mit dem dritten Platz von Dominik Stritesky zufrieden geben. Der tschechische Skoda-Star Jan Kopecky, der als Tabellenleader nach Mlada Boleslav gekommen war, konnte nach Reifenschaden nur Platz sechs belegen und verliert damit wohl die Tabellenführung.



Nach unverbindlicher Rechnung müsste nun Filip Mares mit 176 vor Kopecky (174) und Wagner (164) die Tabelle anführen. Nimmt man jedoch das Streichresultat hinzu, würde Wagner mit 147 Punkten die Führung übernehmen, vor Kopecky mit 146 und Mares mit 135 Zählern…



“Hart und fair erkämpft - bin extrem stolz“



Simon Wagner, der sich bereits wieder auf dem Heimweg befand, zeigte sich im Telefonat mit motorline.cc rundum happy: „Ich bin extrem stolz darauf, was wir geschafft haben. Diese Rallye kennen die Tschechen sehr gut und die Sonderprüfungen sind ganz oft die selben. Noch dazu ist das hier Skoda-Land.“



Die vierfache Staatsmeister fügt hinzu: „Den Job muss uns erst einmal einer nachmachen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht sehr oft rundum zufrieden bin - aber wir haben uns diesen Sieg richtig hart und fair erkämpft. Das Niveau in Tschechien ist mega, die Mitbewerber sind am Limit gefahren und sich deshalb auch Reifenschäden zugezogen, während wir konstant gefahren und ohne Fehler geblieben sind, worauf ich wirklich stolz bin.“



BRR-Pilot Kohn: Unfall auf Platz fünf liegend



Eine gute Rallye fuhren auch der 22 Jahre junge Lokalmatador Filip Kohn und sein britischer Copilot Ross Whittock, die einen von Baumschlager Rallye Racing eingesetzten Skoda Fabia RS Rally2 pilotierten und nach SP10 auf Platz fünf lagen.



Auf SP11 jedoch sind die beiden von der Strecke abgekommen und gegen einen Baum gekracht, Kohn musste ins Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise erhielt BRR bald schon eine Nachricht, wonach es beiden gut geht.



Nächste Stationen Weiz und Barum Rallye



Nächste Station in der Tschechischen Rallye Staatsmeisterschaft ist die Barum Rallye von 15. bis 17. August, die bekanntlich auch zur Rallye Europameisterschaft (ERC) zählt. Im Vorjahr konnte Simon Wagner bei der internationalen Kult-Rallye Platz zwei belegen. In Anbetracht seiner aktuellen Top-Form ist es nicht unmöglich, dass sich Simon in Zlin den Traum vom ersten ERC-Sieg erfüllen könnte. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt.



Zuvor jedoch geht es nach Weiz, wo der fünfte und vorletzte Lauf zur TEC7 ORM stattfindet und sich Wagner vorzeitig zum fünften Mal in Folge zum Österreichischen Rallye Staatsmeister küren könnte…