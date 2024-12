Ein spezieller Teil der 38. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER soll und wird wieder Christof Klausner gewidmet sein. Die Jännerrallye verdankte dem oberösterreichischen Audi-Quattro-Draufgänger, der am 22. August 2021 plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, eine riesige Anhängerschaft, die dem Lokalmatador aus Rohr im Kremstal stets zujubelte. Georg Höfer vom RC Mühlviertel und gleichsam auch Geschäftsführer der Jännerrallye Freistadt gGmbH erklärt: „Die Showgruppe ist offen für alle Rallyefahrzeuge, solange ihre Sicherheitseinrichtungen den Vorgaben entsprechen. Der Spaß am Rallyesport und die Show sollen dabei im Vordergrund stehen, genauso eben, wie Christof Klausner es gelebt und zelebriert hat. Deshalb gibt es für die „Christof Klausner Memorial“-Gruppe keine Zeitnahme. Und im Roadbook werden alle Action-Zonen extra gekennzeichnet, damit sich Fahrer und Beifahrer schon bei der Streckenbesichtigung jene Stellen genau ansehen können, wo dann an den Rallyetagen für die Zuschauer (und für „Chrisi“) zünftig gedriftet werden kann.“



Für das Memorial haben sich dieses Mal sechs Piloten angemeldet. Diese Gruppe startet auf allen 19 Sonderprüfungen ohne Zeitnahme direkt nach dem Feld der ÖM-Piloten.



Die Protagonisten beim „Christof Klausner Memorial 2025“ sind Christian Ahorner (Ö/Fiat Abarth Punto), Bernhard Grasserbauer (Ö/BMW E36), Hannes Gründlinger (Ö/Mitsubishi Lancer Evo VI), Mario Franz (D/VW Golf GTI), Thomas Rippel (D/BMW E21), Thorsten Götz (D/Lancia Delta).