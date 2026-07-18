Der zweimalige Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä plant nach gesundheitlichen Problemen seine Rückkehr in den Rennsport für das Jahr 2027. Bei einem überraschenden Besuch der Rallye Estland, dem neunten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2026, gab der Finne erste Einblicke in seinen aktuellen Zustand.



Rovanperä befindet sich nach einer medizinisch bedingten Zwangspause auf dem Weg der Besserung. Nachdem gesundheitliche Probleme seine ursprünglichen Pläne für den Wechsel auf die Rundstrecke in diesem Jahr durchkreuzt hatten, ist der Finne nun wieder für fahrtauglich erklärt worden. Im Rahmen eines Kurzbesuchs bei der Rallye Estland äußerte sich der zweimalige Champion optimistisch, dass er sich "langsam wieder an alles herantastet".



Der Besuch des Finnen kam spontan zustande. Rovanperä befand sich auf der Durchreise in Tartu. Er nutzte die Gelegenheit, um am Donnerstagabend dem feierlichen Start beizuwohnen und am Freitag den Shakedown zu verfolgen.



Spontaner Besuch bei der Rallye Estland



"Wir waren einfach auf der Durchreise und ich habe mich entschieden, mir den Shakedown anzusehen. Es war eigentlich nicht geplant, hierherzukommen, aber es ist schön, die Jungs zu sehen", erklärte Rovanperä gegenüber WRC.com.



Es war sein erster Auftritt im Servicepark der Rallye-Weltmeisterschaft seit dem Saisonfinale im vergangenen Jahr bei der Rallye Saudi-Arabien. Dieses Rennen stellte den vorläufigen Endpunkt seiner WRC-Karriere dar, da er angekündigt hatte, ab 2026 im Rundstreckensport anzutreten.



Doch hier machte ihm seine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Eine Erkrankung im Innenohr, die zu einem Lagerungsschwindel führte, macht ihm seit dem vergangenen Winter zu schaffen. Im März 2026 musste er die geplante Saison in der japanischen Super Formula schließlich absagen.



Comeback für 2027 fest im Blick



Mittlerweile geht es dem Finnen aber besser. Toyota hatte bereits im vergangenen Monat bekannt gegeben, dass Rovanperä das körperliche Training wieder aufgenommen hat und eine schrittweise Rückkehr ins Cockpit vorbereitet. Das erklärte Ziel bleibt ein Comeback im professionellen Rennsport für das Jahr 2027. Erste Schritte machte er bereits im Vormonat, als er sich hinter das Steuer seines Toyota GR Supra Drift-Autos setzte.



"Offensichtlich bin ich nun wieder für fahrtauglich erklärt worden, das ist schön, und ich taste mich langsam wieder an alles heran. Ich weiß noch nicht, wie die nächsten Pläne aussehen, aber es wird sicher etwas Interessantes sein", fügte er hinzu. "Die Winterzeit war intensiv, wir sind viel gefahren und haben viele interessante Dinge getan. Es war bedauerlich, dass es so endete, wie es endete, aber schauen wir mal, was als Nächstes kommt."