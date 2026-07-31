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Comeback in der Rallye-WM Sebastien Ogier und Julien Ingrassia gehen in Finnland gemeinsam an den Start
Getty / ANDREAS SOLARO

Achtmaliger WRC-Champion feiert Comeback in der Rallye-WM

Beifahrerwechsel bei Sebastien Ogier: Bei der Rallye Finnland kehrt Julien Ingrassia zurück, mit dem Ogier acht WM-Titel in der WRC gewann

Sebastien Ogier wird am kommenden Wochenende beim Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Finnland wieder mit seinem langjährigen Co-Piloten Julien Ingrassia am Start sein.

Wie der amtierende Weltmeister bekannt gab, wird Ingrassia bei Toyota den Platz auf dem Beifahrersitz von Vincent Landais übernehmen. Landais muss persönlichen Gründen auf einen Einsatz bei der Rallye Finnland. Er war seit der Rallye Japan 2022 der ständige Beifahrer an Ogiers Seite.

"Hier sind wir in Finnland - leider aus persönlichen Gründen ohne Vincent", erklärte Ogier in einem Video in den sozialen Medien. "Er wird diese Woche nicht an der Rallye teilnehmen können. Deshalb freue ich mich, dass mein alter Freund Julien zugesagt hat, wieder auf dem Sitz Platz zu nehmen, und diese Woche mein Beifahrer sein wird. Ich freue mich sehr darauf, diese Partnerschaft wieder aufleben zu lassen."

Ingrassia hatte sich Ende 2021 aus der Spitzenklasse der WRC zurückgezogen, nachdem er und Ogier bei Toyota gemeinsam ihren achten Weltmeistertitel eingefahren hatten.

Seit seinem Rücktritt als Co-Pilot ist Ingrassia der WRC erhalten geblieben und übernahm TV-Rollen für den eigenen WRC-Kanal sowie den französischen Sender Canal+. Zudem spielte Ingrassia im vergangenen Jahr eine Schlüsselrolle bei der Gründung der Fahrergewerkschaft World Rally Drivers Alliance (WoRDA), dem WRC-Pendant zur Grand Prix Drivers' Association der Formel 1.

Dies trug unter anderem dazu bei, dass sich die WRC-Fahrer erfolgreich dafür einsetzten, die FIA-Regeln bezüglich Geldstrafen für Fluchen bei Interviews im Ziel der Wertungsprüfungen zu kippen.

Die diesjährige Rallye Finnland wird für Ingrassia der erste WRC-Einsatz seit der Rallye Monza 2021 sein. "Hier in Finnland am Start zu sein, wird mit Sicherheit eine Herausforderung für mich, aber ich freue mich riesig, wieder mit Seb zu fahren und Vincent sowie dem Team zu helfen. Wir sehen uns auf den Prüfungen!", so Ingrassia.

Ogier reist als Tabellenvierter der Weltmeisterschaft nach Finnland. Er liegt aktuell 38 Punkte hinter dem Gesamtführenden Elfyn Evans.

Motorsport-Total.com

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