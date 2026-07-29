RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Comeback in der Rallye-WM Sebastien Ogier und Julien Ingrassia gehen in Finnland gemeinsam an den Start
Getty / ANDREAS SOLARO

Ogier holt für Finnland Julien Ingrassia zurück

Beifahrerwechsel bei Sebastien Ogier: Bei der Rallye Finnland kehrt Julien Ingrassia zurück, mit dem Ogier acht WM-Titel in der WRC gewann

Sebastien Ogier wird am kommenden Wochenende beim Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Finnland wieder mit seinem langjährigen Co-Piloten Julien Ingrassia am Start sein.

Wie der amtierende Weltmeister bekannt gab, wird Ingrassia bei Toyota den Platz auf dem Beifahrersitz von Vincent Landais übernehmen. Landais muss persönlichen Gründen auf einen Einsatz bei der Rallye Finnland. Er war seit der Rallye Japan 2022 der ständige Beifahrer an Ogiers Seite.

"Hier sind wir in Finnland - leider aus persönlichen Gründen ohne Vincent", erklärte Ogier in einem Video in den sozialen Medien. "Er wird diese Woche nicht an der Rallye teilnehmen können. Deshalb freue ich mich, dass mein alter Freund Julien zugesagt hat, wieder auf dem Sitz Platz zu nehmen, und diese Woche mein Beifahrer sein wird. Ich freue mich sehr darauf, diese Partnerschaft wieder aufleben zu lassen."

Ingrassia hatte sich Ende 2021 aus der Spitzenklasse der WRC zurückgezogen, nachdem er und Ogier bei Toyota gemeinsam ihren achten Weltmeistertitel eingefahren hatten.

Seit seinem Rücktritt als Co-Pilot ist Ingrassia der WRC erhalten geblieben und übernahm TV-Rollen für den eigenen WRC-Kanal sowie den französischen Sender Canal+. Zudem spielte Ingrassia im vergangenen Jahr eine Schlüsselrolle bei der Gründung der Fahrergewerkschaft World Rally Drivers Alliance (WoRDA), dem WRC-Pendant zur Grand Prix Drivers' Association der Formel 1.

Dies trug unter anderem dazu bei, dass sich die WRC-Fahrer erfolgreich dafür einsetzten, die FIA-Regeln bezüglich Geldstrafen für Fluchen bei Interviews im Ziel der Wertungsprüfungen zu kippen.

Die diesjährige Rallye Finnland wird für Ingrassia der erste WRC-Einsatz seit der Rallye Monza 2021 sein. "Hier in Finnland am Start zu sein, wird mit Sicherheit eine Herausforderung für mich, aber ich freue mich riesig, wieder mit Seb zu fahren und Vincent sowie dem Team zu helfen. Wir sehen uns auf den Prüfungen!", so Ingrassia.

Ogier reist als Tabellenvierter der Weltmeisterschaft nach Finnland. Er liegt aktuell 38 Punkte hinter dem Gesamtführenden Elfyn Evans.

Motorsport-Total.com

Ähnliche Themen:

WRC Rallye Japan: Nach Tag 3 (SP14)

Evans führt nach erneutem Solberg-Crash

Oliver Solberg crasht erneut im Kampf um die Führung - Takamoto Katsuta zurückgefallen - Elfyn Evans vor Schlusstag vor Sebastien Ogier.

Ogier nach Pechsträhne in Portugal

"Schwer zu akzeptieren"

Sebastien Ogier trauert dem sicher geglaubten Sieg bei der WRC-Rallye in Portugal hinterher - Dennoch sieht er auch viel Positives

Ogier sieht alten Hunger

Ott Tänak testet Toyotas 2027er WRC

Ott Tänak hat den WRC-Zirkus verlassen, fährt aber längst wieder Toyota - Der Este testete den 2027er-Prototypen bereits zweimal - Ogier glaubt: Der Hunger ist zurück

News aus anderen Motorline-Channels:

Peugeot E-5008 GT Test: Der leise Löwe für die ganze Familie

Peugeot E-5008 GT im Familienautostest

Ein Familienauto mit Zukunft: Der Peugeot E-5008 GT im Praxistest. Ein elektrischer 7-Sitzer mit viel Platz, Komfort und nachhaltigem Antrieb. Andrea, Lea und Marie fühlen dem leisen Löwen auf die Zähne.

Elektro-SUV für die Langstrecke

Erste Ausfahrt im BMW iX3

Der Bayer mit den 1960er-Nieren entpuppt sich als hocheffizienter und feinfühliger Stromer. Diverse Kritikpunkte finden wir aber schon auf den ersten Kilometern. (+ Kurzvideos)

HMW Mobility und Livewire stellen vor

E-Motorräder: News von Livewire und HMW Mobility

Der Markt der vollelektrischen Zweiräder bekommt Zuwachs. Wir stellen die Modelle von Livewire und HMW Mobility – mit starkem Österreich-Bezug! – vor.

F1-Qualifying Ungarn

Norris knapp vor Hamilton auf Pole

Mercedes unterliegt erstmals 2026 in einem Qualifying - Lando Norris übertrumpft Lewis Hamilton knapp - Dreher von beiden Red-Bull-Piloten - Fernando Alonso im Q2

Weitere Artikel:

EHRC/ORM/ARC, Weiz: Nach SP7

Wagner out - alles klar an der Spitze

Hermann Neubauer steht vor seinem sechsten Sieg in Weiz / Ein Ausfall des Staatsmeisters eröffnet seinen Verfolgern Titelchancen / Jari-Matti Latvala lässt seinen Toyota Celica in der EHRC fliegen

Rallye Weiz: Bericht TEC7 ORM2

Christoph Zellhofer siegt auch in Weiz

Ein routinierter Krimi-Autor könnte die Geschichte der TEC7 ORM2 Staatsmeisterschaft nicht besser schreiben: Bereits in ihrer Premieren-Saison als Championat mit Staatsmeister-Prädikat sorgt die ORM2 für Spannung bis zum letzten Rallye-Kilometer des Jahres.

ARC, Rallye Weiz: Bericht Neulinger

Fünfter Sieg in Folge – Titelverteidigung fixiert!

Marcel Neulinger / Jakob Ruhsam triumphierten auch bei der Rallye Weiz und sicherten sich mit dem fünften Saisonsieg in Folge vorzeitig den Titel in der TEC7 ORM3 und der RP-TOOLS Junioren Rallye Staatsmeisterschaft 2026!

Gesundheits-Update

Marcel Neulinger ist stabil

Wie Copilot Jürgen Heigl gegenüber motorline.cc erklärte, ist Marcel Neulinger nach dem schweren Highspeed-Crash in Polen nun stabil und ansprechbar.

EHRC/ORM/ARC, Weiz: Fotos Samstag

Weiz: Die besten Bilder vom Samstag

motorline.cc-Fotograf Daniel Fessl präsentiert seine besten Bilder vom spannenden Samstag bei der Rallye Weiz.

Rallye Weiz: Bericht TEC7 ORM3

Neulinger verteidigt souverän Titel!

Nach der Rallye Weiz heißt der alte und neue Staatsmeister der TEC7 ORM3 und RP-TOOLS Junioren-ÖM Marcel Neulinger – der erstmals für Lancia den Titel holt. Für Familie Neulinger gab es mit Rang zwei für Bruder Nico auch erstmals einen Doppelsieg zu feiern.