RALLYE

Comeback mit Kultfaktor Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale bei Testfahrten in Frankreich
Lancia

Comeback mit Kultfaktor: Lancia zeigt den Ypsilon Rally2 HF Integrale

Ein Video aus Frankreich sorgt für Aufsehen: Lancia testet den neuen Ypsilon Rally2 HF Integrale - Details bleiben vorerst rar

Lancia hat offiziell bestätigt, dass die Marke an einem neuen Rally2-Fahrzeug arbeitet. Mit einem Video und ersten Bildern wurde der Ypsilon Rally2 HF Integrale vorgestellt.

Das italienische Traditionsunternehmen, das mit zehn Titeln Rekordhalter in der Herstellerwertung der Rallye-Weltmeisterschaft ist (1974-1976, 1983, 1987-1992), reagierte damit auf Aufnahmen, die vergangene Woche in sozialen Medien aufgetaucht waren. Diese zeigten den Prototypen bei Testfahrten in Frankreich.

Bereits Anfang dieses Jahres feierte Lancia sein Comeback im Rallyesport. Mit dem neu entwickelten Ypsilon Rally4 tritt die Marke in der Rallye-Europameisterschaft (ERC) an, begleitet von einem eigenen Markenpokal, dem Lancia-Rally-Trophy.

Zeitplan für erste Renneinsätze noch unbekannt

In einer kurzen Mitteilung erklärte Lancia: "Der neue Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale feiert sein Debüt und bringt den legendären Geist der Lancia-Rallyesiege in den heutigen Motorsport. Und dies ist erst der Anfang."

Die ersten Testeinsätze des Ypsilon Rally2 fanden offenbar in Frankreich statt und wurden in einem kurzen Clip festgehalten, der die Rückkehr des Fahrzeugs ins Servicezelt nach einem Asphaltlauf zeigt.

Unklar ist derzeit, wann das neue Rally2-Modell sein Wettbewerbsdebüt geben wird und welche Pläne Lancia langfristig im Rallyesport verfolgt. Nach Informationen aus dem Umfeld des Projekts laufen die Arbeiten jedoch bereits seit mehreren Monaten.

WRC-Comeback ab der Saison 2027 denkbar

Die Rallye-Weltmeisterschaft steht in den kommenden Jahren vor einem grundlegenden Umbruch. Ab 2027 sollen neue technische Regularien in Kraft treten, die einen Kostenrahmen vorschreiben und Fahrzeuge mit rund 300 PS auf Basis eines Gitterrohrrahmens sowie Rally2-Komponenten vorsehen.

Künftig werden Rally2-Autos gemeinsam mit den neuen WRC27-Boliden die höchste Kategorie der Weltmeisterschaft bilden. Damit könnte Lancia theoretisch mit dem Ypsilon Rally2 HF Integrale in die Topklasse der WRC zurückkehren.

Motorsport-Total.com

