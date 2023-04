Craig Breen wird als eine der populärsten Persönlichkeiten des Rallyesports und als einer der besten Fahrer in Erinnerung bleiben, der leider nie einen WM-Lauf gewinnen konnte.



Der Tod des Hyundai-Werksfahrers bei einem Testunfall vor der Rallye Kroatien in der kommenden Woche hat die Rallye- und Motorsportgemeinde fassungslos gemacht. Die Karriere des 33-jährigen Iren wurde auf tragische Weise beendet, bevor sie ihren Höhepunkt erreicht hatte.



Ein WM-Sieg blieb Breen zwar verwehrt, doch seine Leidenschaft und sein Rallye-Know-how waren unbestritten. Und seine herzliche Art und seine Schlagfertigkeit machten ihn zum Liebling der Fans.



Erste Schritte im Kartsport



Neun WRC-Podestplätze, darunter sechs zweite Plätze, bewiesen, dass er nicht nur ein liebenswerter Mensch mit einem ansteckenden Lächeln war, sondern auch über die Fähigkeiten hinter dem Lenkrad verfügte, die ihn zu einem Elitefahrer unter den aktuellen WRC-Piloten gemacht haben.



Vielleicht war Breen, der in Waterford geboren wurde, schon immer für den Rallyesport bestimmt. In eine rallyebegeisterten Familie in Irland hineingeboren, wurde seine Leidenschaft für den Sport schon früh geweckt. Vor allem durch Vater Ray, seines Zeichens irischen Rallyemeister, der selbst am Steuer eines MG Metro 6R4 und eines Ford Escort WRC gesessen hatte.



Seine ersten Schritte auf der Motorsportleiter machte Craig jedoch im Kartsport, wo er 2006 den Titel in der irischen Formel A gewann. Zwei Jahre später machte er den Schritt aufs europäische Festland, hatte zuvor aber auch schon erste Rallyeluft geschnuppert.



Liebe zu Ford wurde früh geweckt



2009 trag er die Entscheidung, sich ganz auf den Rallyesport zu konzentrieren. Damit begann eine Reise, die den Iren bis an die Spitze führen sollte. Kein leichter Weg, denn erst im vergangenen Jahr bestritt er mit M-Sport seine erste volle Saison in der Rallye-Weltmeisterschaft.



Doch von Anfang an zeichnete sich das Talent ab, das ihn eines Tages auf ein WRC-Podium führen würde. Breen sorgte schnell für Schlagzeilen, als er in seiner ersten vollen Rallyesaison die internationale Ford-Fiesta-Sporting-Trophy gewann und in britischen und irischen Serien siegte.



Zu den Preisen, die er gewann, gehörte auch ein einjähriges Training bei M-Sport, das seine langjährige Liebe zu Ford-Rallyeautos nur noch verstärkte, nachdem einer seiner selbsternannten Helden, die irischen Rallyegrößen Frank Meagher, in seiner Heimat in Auto mit den blauen Ovalen gefahren war.



2012 der Durchbruch: Titelgewinn in der S-WRC



2010 fuhr er in der britischen Rallye-Meisterschaft und in der irischen Asphaltrallye-Meisterschaft, wo er den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegte. Für Aufsehen sorgten sein Sieg bei der Ulster-Rallye und der zwölfte Gesamtrang bei der Rallye Großbritannien mit einem S2000-Auto.



Die nächsten Erfolge ließen nicht auf sich warten. 2011 gewann Breen den ersten WRC-Academy-Cup gewann, 2012 holte er mit einem Ford Fiesta den Titel in der S-WRC für S2000-Fahrzeuge. Diese triumphale Saison wurde jedoch von einer Tragödie überschattet, als sein langjähriger Beifahrer Gareth Roberts bei der Targa-Florio-Rallye der Intercontinental-Rally-Challenge tödlich verunglückte. Eine bittere Pille, die er in einer schwierigen Saison schlucken musste.



Der S-WRC-Titel war der Beweis für Breens Talent, das auch Peugeot erkannte. Die französische Marke verpflichtete den Iren 2013 für die Rallye-Europameisterschaft. Breen belegte in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den dritten Platz in der Meisterschaft, bevor er 2015 hinter Kajetan Kajetanowicz Vizemeister wurde.



2016: Erstes WRC-Podium mit Citroen



Sein Co-Pilot war damals Paul Nagle, der ehemaligen Beifahrer von Kris Meeke. Ihn und Breen verband eine Freundschaft, die bis zu Breens frühen Tod andauerte.



2016 ging für Brenn ein Kindheitstraum in Erfüllung. Citroen, die in dieser Saison als Semi-Werksteam in der Rallye-WM antraten, gaben ihm einen Vertrag als Teilzeitfahrern. Ein emotionaler dritter Platz bei der Rallye Finnland, sein erstes WRC-Podium, sicherte ihm einen Platz in der nächsten Saison.



2018 stand Breen in Schweden erneut auf dem Podium, doch am Ende des Jahres verlor er sein Cockpit bei Citroen, die für die Saison 2019 Sebastien Ogier und Esapekka Lappi verpflichtet hatten.



Der Verlust von Citroen war ein Gewinn für Hyundai, denn die koreanische Marke verpflichtete den Iren als Teilzeitfahrer für die Jahre 2019 bis 2021. Obwohl Breen nur sporadisch zum Einsatz kam, erlebte er die sportlich erfolgreichste Zeit in seiner Karriere. Bei neun Starts fuhr er viermal auf das Podium.



2022 schien Breen dann endlich am Ziel zu sein. M-Sport gab ihm einen Vertrag für eine volle WRC-Saison. Damit kehrte Breen auch zu seiner persönlichen Kultmarke Ford und zu dem Team zurück, bei dem seine Karriere ihren Anfang genommen hatte.



"Es war ein langer Weg für uns in der Rallye-Weltmeisterschaft mit vielen Höhen und Tiefen, aber jetzt haben wir das goldene Ticket erhalten, für die prestigeträchtigste Marke im Motorsport zu fahren und um die Rallye-Weltmeisterschaft zu kämpfen", sagte er damals.



Der Traum vom M-Sport-Cockpit endet als Enttäuschung



"Meinen Namen in einer Reihe mit Ford-Fahrern wie Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Colin McRae und Carlos Sainz zu sehen, ist surreal. Es ist ein großes Privileg, dass mein Name neben diesen großen Namen in den Geschichtsbüchern steht."



Diese goldene Eintrittskarte wurde jedoch zu einer großen Enttäuschung. Zwei Podestplätzen (Dritter in Monte Carlo und Zweiter auf Sardinien) standen eine Reihe von Unfällen gegenüber. So wurde der Zweijahresvertrag schon nach einer Saison beendet. Irgendetwas passte nicht.



Seine offenherziger Art hatte sich Breen zwar bewahrt. In Interviews spürte man seine Verzweiflung über die schlechten Ergebnisse. Aber sein ansteckendes Lächeln und sein Witz waren Ende 2022 leider nur noch selten zu sehen.



Auch wenn die Zeit bei M-Sport nicht wie erwartet verlief, wurde er vom Team und seinem Gründer Malcolm Wilson sehr geliebt.



"Er war nicht nur ein unglaublich talentierter Fahrer, sondern hatte auch eine ansteckende Begeisterung für jeden Aspekt des Rallyesports und ein unvergleichliches Wissen über den Sport", sagt Wilson. "Es war seine glühende Leidenschaft für den Sport, die dazu beigetragen hat, das Interesse der Fans auf der ganzen Welt zu wecken. Es ist eine so herzzerreißende Nachricht".



Doch in den schwierigen Zeiten des Jahres 2022 hat Breens Liebe zum Rallyesport ihn nie verlassen. Der Rallyesport war alles, was Breen je tun wollte, und wenn er fuhr, war es für ihn das Beste auf der Welt. Selbst nach einem schwierigen Jahr mit M-Sport war Breen immer noch auf den Strecken anzutreffen, egal ob es sich um eine internationale Rallye oder die Killarney Historic in Irland handelte.



Große Liebe zu historischen Rennautos



Zu Hause in Irland frönte er seiner Liebe zur Rallye-Nostalgie und pilotierte bei unzähligen Veranstaltungen einen Metro 6R4, einen Subaru Legacy oder einen Ford Sierra RS Cosworth aus den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren. Seine Liebe für alles, was Retro ist, führte ihn auch auf die Rundstrecke. Beim Goodwood Revival trat er im vergangenen Jahr in einem Ford Cortina gegen Le-Mans-Legende Tom Kristensen und NASCAR-Ass Jimmie Johnson an.



"Ich glaube, ich wurde zur falschen Zeit geboren. Als ich aufwuchs, wusste ich nicht, dass ich meine Zeit damit verbringen würde, Rallyes zu fahren", sagte er diesem Auto im vergangenen Jahr.



"Ich war fast jedes Wochenende bei irgendeiner Rallye. Meine Mitstreiter waren immer viel älter als ich, und ich bin mit den Autos aufgewachsen, die sie damals fuhren. Ich genieße es wirklich, die modernen Autos zu fahren, die WRC-Autos und die R5-Autos, aber wenn ich mich richtig austoben will, springe ich lieber in ein altes Auto und genieße all die Gerüche, Geräusche und Geschichten, die damit verbunden sind."



Wie zu Beweis, dass Form nur vorübergehend und Klasse dauerhaft ist, zeigte Breen bei seiner Rückkehr in die Königsklasse bei der Rallye Schweden im Februar die vielleicht beste Fahrt seiner WM-Karriere. Er kämpfte um seinen ersten Sieg, musste sich aber M-Sport-Fahrer Ott Tänak geschlagen geben.



Das Lächeln und der Humor kehrten zurück, als Breen sich selbst zum "Bürgermeister von Brattby" erklärte, nachdem er die Brattby-Etappe gewonnen hatte, die ihn an die Spitze der Rallye katapultierte. Breen hoffte, dass die zweite Chance, die Hyundai ihm als Teilzeitfahrer gegeben hatte, zu einer Vollzeit-Rückkehr im Jahr 2024 führen würde.



Breen lebte seine Leidenschaft für den Rallyesport nicht nur hinter dem Lenkrad aus, sondern förderte auch den Nachwuchs, indem er die irische 1000er-Juniorenklasse der Sligo Pallets Forest Rally Championship finanziell unterstützte. Sein Sponsoring umfasste bei jeder Veranstaltung Preise in Form von Gutscheinen im Wert von 1.250 Euro.



"Dieser Sport hat mir so viel gegeben, und jetzt ist es an der Zeit, der nächsten Generation junger Fahrer, die sich im Rallyesport einen Namen machen wollen, etwas zurückzugeben", sagte Breen im Februar. "Diese Fahrer sind die Zukunft, und ich freue mich, ihnen bei den ersten Schritten auf ihrem Weg helfen zu können."



Diese Großzügigkeit und Leidenschaft zeichnen Breen aus. Er war ein leidenschaftlicher Rallye-Fan und ein extrem talentierter Fahrer, der den für ihn ultimativen Preis gewann - die Teilnahme an der Rallye-Weltmeisterschaft.