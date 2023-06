Daniel Mayer verpasst Rally Zelezniki

Der quetschte sich nämlich am letzten Sonntag beim Hantieren mit einem Klappsessel den Mittelfinger, der daraufhin nicht nur total blau, sondern auch stark geschwollen war. „Einmal arbeite ich nicht, gönne mir ein wenig Freizeit, und schon passiert etwas. Vielleicht sollte ich in Zukunft nur noch arbeiten“, war Daniel am Montag trotz großer Schmerzen noch zu Scherzen aufgelegt.



Jetzt begann der Wettlauf mit der Zeit: Im Hause Mayer wurde alles unternommen, um die Schwellung und die Schmerzen weg zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Damit musste Daniel Mayer heute früh die Entscheidung treffen, „dass die Rally Zelezniki am Wochenende in Slowenien ohne mich über die Bühne gehen muss. Die Schmerzen sind einfach zu groß, das macht keinen Sinn.“



Doppelt bitter: Denn nach dem Out zuletzt in Kroatien verlor Mayer die Führung in der Alpe Adria Trophy, wollte am Wochenende wieder Boden gutmachen: „Jetzt habe ich mein zweites Streichresultat. Das macht es bei dann noch vier ausständigen Läufen nicht einfacher. Aber wir werden kämpfen bis zum Schluss!“