Sebastien Ogier hat nach seinem dritten Platz bei der Rallye Finnland seine Ambitionen auf den neunten Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bekräftigt. Der achtfache Weltmeister liegt trotz eines Teilzeitprogramms in dieser Saison nur noch 13 Punkte hinter dem neuen WM-Spitzenreiter und Teamkollegen Elfyn Evans.



Ogier ist Teil eines spannenden Vierkampfs. Die Top 4 der Meisterschaft, zu denen neben Ogier und Evans auch Finnland-Sieger Kalle Rovanperä und Hyundai-Pilot Ott Tänak gehört, sind nach neun von 14 WM-Läufen nur durch 13 Punkte voneinander getrennt.



"Der Rückstand ist angesichts der drei verpassten Rallyes wirklich nicht groß", sagte Ogier gegenüber Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network. Der Franzose hatte die Rallyes in Schweden, Kenia und Estland ausgelassen.



Bei jedem Start auf dem Podium



Bei den sechs Läufen, zu denen er antrat, stand er jedes Mal auf dem Podium und gewann in Monte Carlo, Portugal und auf Sardinien. "Sechs Podestplätze aus sechs Rallyes - das hier war unser schlechtestes Ergebnis, aber wir können uns nicht beschweren. 22 Punkte sind ein starkes Resultat", sagte Ogier nach Rang drei in Finnland.



Vor der Rallye Finnland hatte Ogier betont, dass sein Hauptziel in diesem Jahr sei, Toyota im Kampf um den Herstellertitel zu unterstützen. Einen möglichen Titelgewinn in der Fahrerwertung schließt der 41-Jährige allerdings nicht aus: "Viele Leute haben mich diese Woche gefragt und ich habe nichts verheimlicht: Ich werde beim nächsten Lauf in Paraguay starten, das war schon vor dieser Woche so geplant. Jetzt ist es natürlich spannend, Teil dieses Vierkampfs zu sein."



Auf die Frage, ob er seine Titelchancen nach der Rallye Paraguay neu bewerten werde, antwortete Ogier: "Der Plan ist jetzt, anzugreifen."



Fährt Ogier alle fünf verbleibenden Läufe?



Evans, der aktuell drei Punkte vor Rovanperä führt, rechnet damit, dass Ogier im weiteren Saisonverlauf ein ernstzunehmender Gegner sein wird. "Ich habe immer gesagt, dass er machen kann, was er will. Am Ende ist es eine Weltmeisterschaft - man muss jeden schlagen, der antritt", so der Waliser.



Unklar ist derzeit noch, ob Ogier nach Paraguay weitere Rallyes bestreiten wird. Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala erklärte: "Wir werden sehen, wie es nach Paraguay aussieht. Es besteht die Möglichkeit, dass noch Einsätze hinzukommen, aber entschieden ist noch nichts." Latvala selbst war in Finnland als Gaststarter in der WRC2-Kategorie aktiv und verpasste den Sieg dort nur um 1,1 Sekunden.



Ogier hatte bereits 2024 seine Teilzeitsaison auf Bitten von Toyota auf zehn Rallyes verlängert und trug so maßgeblich zum achten Konstrukteurstitel der Japaner bei. Eine ähnliche Entwicklung scheint nun auch für 2025 nicht ausgeschlossen.