Im Jahr 2022 wird in der Rallye-WM (WRC) das neue Rally1-Auto eingeführt. Die neuen Fahrzeuge werden von einem Elektromotor mit rund 134 Pferdestärken und einem 1,6-Liter-Turbo-Vierzylinder-Motor angetrieben. Zusammen soll es der Hybridantrieb auf rund 500 Pferdestärken bringen. Ford hat mit dem Puma ein neues Modell in die WRC gebracht und das Auto in Goodwood ungetarnt getestet.



WRC-Fahrer Adrien Fourmaux und Testfahrer Matthew Wilson präsentierten den Ford Puma in Großbritannien und zeigten erstmals das Potenzial des Autos auf der berühmten Hillclimb-Prüfung. Das Fahrzeug wird bei der Rallye Monte Carlo im Januar 2022 in einem WRC-Wettbewerb zum Einsatz kommen.



Natürlich war das Modell, das in Goodwood debütiert hat, noch nicht die finale Version, da M-Sport und Ford noch viel Entwicklungsarbeit vor sich haben. Es war jedoch ein kleines Appetithäppchen auf das, was die Fans in der WRC-Saison 2022 mit Ford, Hyundai und Toyota erwarten wird. Es gibt aber auch kritische Stimmen zum neuen Reglement, dass ab der Saison 2022 gilt.



Hyundai-Fahrer Thierry Neuville warnt aufgrund der Hybridantriebe vor einer möglichen Kostenexplosion im Rallye-Sport. Gegenüber 'DirtFish.com' sagt er: "Die Regeln müssen klar gestaltet sein. Dieses Hybridauto kann die Kosten nach oben treiben, wenn es um die Strategie und die Analyse auf den Wertungsprüfungen geht."