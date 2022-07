Dr. Hertz im Interview

Als einer der Wegbereiter der Rallye Weiz als Lauf zur Historischen Rallye Europameisterschaft war Austria Motorsport/AMF-Präsident Univ. Prof. Dr. Harald Hertz am vergangenen Wochenende in Weiz zugegen - in einem Interview mit dem „Rallye Radio Noir“ hat Dr. Hertz zunächst jene Frage beantwortet, die vielen Fans der Hiostorischen Rallye Europameisterschaft unter den Fingernägeln brannte: Wieso fahren „Zippo“, der Sieger des diesjährigen Laufs, einen Audi quattro pilotierend, und Karl Wagner im PS-schwächeren heckangetriebenen Porsche in der gleichen Kategorie?



Dr. Hertz antwortete: „Eine gute Frage. Denn das kann eigentlich nicht sein - der eine hat 400 PS und Allradantrieb, der andere hat 300 PS und Zweiradantrieb.“ Hertz applaudierte Karl Wagner, dem Österreicher und bereits viermaligen Historischen Rallye Europameister im knallgelben Porsche, der sich „Zippo“ zwar geschlagen geben musste, aber bei den schwierigen, rutschigen Bedingungen formidable SP-Zeiten fahren konnte und bis zuletzt nicht aufgeben wollte - zum Zeitpunkt des Interviews lag Wagner gerade einmal 30 Sekunden zurück: „Karl fährt wirklich super und liefert eine tolle Leistung...“



Warum diese so unterschiedlichen Fahrzeuge in einer Kategorie gewertet werden, erklärte der AMF-Präsident: „Das liegt an der FIA-Klassifikation von den Jahren her - wenn eine Firma in diesen Jahen bereits einen Allrad gebracht hat, fällt sie in diese Kategorie. Das ist die Ungerechtigkeit - nur haben wir ohnehin nicht so viele Historische, als dass wir da auch noch eine weitere eigene Gruppe machen können. Es gibt hier keine wirkliche Lösung - denn mit jeder Lösung macht man jemandem etwas zu Fleiß. Es ändert sich dann, wenn die historische Periode erweitert wird - doch momentan wird sie nicht erweitert.“



“3 Städte Rallye als WRC-Lauf angedacht“



In der Folge verriet der AMF-Präsident einen sensationellen Plan: „Es ist angedacht, die 3 Städte Rallye zu einem WRC-Lauf zu machen - ich habe da unlängst erst beim Grand Prix von Österreich in Spielberg mit Jan Stovicek (Titular member FIA, d. Red.) und Gerd Ennser (ADAC Sportpräsident, d. Red.) eine Gesprächsrunde aufgetan und wir werden sehen, was wir da machen können.“



Zuletzt fuhr die 3 Städte -Rallye auch einige Sonderprüfungen in Österreich - sie wäre dann ein WRC-Lauf, der in drei Ländern abgehalten werden würde - Dr. Hertz zu diesem länderübergreifenden und damit auch völkerverbindenden Element: „Wenn die 3 Städte Rallye ein WRC-Lauf werden sollte, hätten wir auch als Österreich eine gute Karte in der Hand, was den Motorsport betrifft.“



Im Vorjahr war die 3 Städte-Rallye auch Teil der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) - wäre es möglich, dass die 3 Städte-Rallye dann auch als WRC-Lauf zur ORM zählen könnte, womit die heimischen Piloten eine wohl einzigartige internationale Bühne vorfinden würden? Bei dieser Frage musste Dr. Hertz vorerst passen: „Das kann ich jetzt noch nicht sagen, denn so weit sind die Pläne noch nicht gediegen.



Bekenntnis zu Antriebsvielfalt



In einem weiteren Teil des Interviews nahm Dr. Hertz auch in seiner Funktion als Vizepräsident des ÖAMTC zu den verschiedenen Antriebsarten Stellung - der ÖAMTC würde es demnach begrüßen, wenn die Weltpolitik nicht nur auf Elektroantrieb setzen , sondern man auch dank der neuen E-Fuels weiterhin auf Verbrennungsmotoren und aber auch auf Zukunftskonzepte wie etwa Wasserstoff setzen würde.



Das komplette Interview kann über den Mitschnitt dieses Live-Einstiegs des „Rallye Radio Noir“ angehört werden:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel/rallye-weiz-historic-nach-sp9