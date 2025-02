Dreikampf um den Titel

Die ORM Saison 2025 hat begonnen wie im Jahr davor: Jännerrallye-Sieg für Michael Lengauer und Erik Fürst im Skoda Fabia RS Rally2 von Baumschlager Rallye Racing, Platz zwei für Serien-Staatsmeister Simon Wagner und seine neue Copilotin Hanna Ostlender im noch ungewohnten Hyundai i20 H Rally2.



Im Vorjahr konnte Naturtalent Lengauer das Budget für die Rebenland- und auch die Lavanttal-Rallye organisieren - doch ein Ausfall im Rebenland und nur Platz vier im Lavanttal haben de facto die Meisterschaft vorzeitig entschieden, da Simon Wagner beide Rallyes gewinnen konnte. Womit sich Lengauer entschloss, sein Programm mit BRR nach dem Lavanttal zu beenden.



Wagner im ungewohnten Hyundai



Was können wir heuer erwarten? Wird es wieder ein Durchmarsch für den nunmehr vierfachen Staatsmeister Simon Wagner? Nicht unbedingt. Wagner wechselte für 2025 Fahrzeugmarke und Einsatzteam - wie konkurrenzfähig der Hyundai i20 N Rally2 wirklich sei, könne man erst ab dem Lavanttal wirklich einschätzen, ist Wagner überzeugt.



Lengauer: „Führung verteidigen“



Michael Lengauer kann offenbar auch heuer zumindest einen ersten Teil des nötigen Jahresbudgets aufstellen und setzt wieder auf die bewährte Kombination Skoda/BRR. In einem Interview mit MEDIA Sports erklärte er: „Aktuell ist es schon das große Ziel, dass man die Meisterschaft durchfährt. Natürlich schauen wir, dass wir im Rebenland am Start sind und dass wir so lange wie möglich in der Meisterschaft dabei bleiben. Da führen wir ja - und natürlich wollen wir diese Führung auch verteidigen.“



Waldherr: „Muss gewinnen!“



Doch auch der Vizemeister des Vorjahres, Luca Waldherr, hat nach seinem Ausfall bei der Jännerrallye noch lange nicht aufgegeben. Mit dem Citroen C3 Rally2 ist ein weiteres Fabrikat vertreten, Luca setzt auf das eigene Einsatzteam WMS und darf auch mit der Konsultation von Manfred Stohl rechnen. Gegenüber motorline.cc sagt er: „Grundsätzlich möchte ich heuer die komplette Saison fahren - doch wenn ich in der Meisterschaft noch Chancen haben möchte, muss ich bei den kommenden Rallyes gewinnen. Es ist gut, dass es heuer wieder ein Streichresultat gibt, das habe ich halt schon verbraucht.“ Wie schätzt er die Chancen im Kampf der Fabrikate ein? „Ich denke, dass man bei der Rallye Monte Carlo gesehen hat, dass der Citroen konkurrenzfähig ist. Aber ich glaube, dass man mit jedem Rally2 um Siege fahren kann.“



Auf Platz drei der ORM findet man Jan Cerny im Citroen C3 Rally2 von E&S Motorsport - plant der Tscheche eine ORM-Titel-Kampagne? Vom Pressesprecher des Teams erfahren wir: „Geplant war zunächst nur die Jännerrallye als Vorbereitung auf die Rallye Monte Carlo. Ansonsten ist nach aktuellem Stand noch nichts fixiert.“ Unwahrscheinlich ist, dass Filip Mares um den ORM-Titel fighten will - auch er hat die Jännerrallye als Monte-Vorbereitung genutzt.



Joker Hermann Neubauer?



Nachdem Julian Wagner den schweren Entschluss gefasst hat, nur noch vereinzelte Rallyes zu fahren, bleibt im Grunde nur noch ein möglicher weiterer Titelkandidat über: Hermann Neubauer. Der zweifache Staatsmeister und langjährige Herausforderer von Simon Wagner wurde bei seinem spontanen „Einspringer-Comeback“ im Ford Fiesta MkII Rally2 von ZM Racing in Freistadt Fünfter. Doch Neubauer lässt sich im Gespräch mit motorline.cc nicht so recht in die Karten schauen. Bei der Rallye Weiz sei er sicher wieder dabei, im Lavanttal hingegen sicher nicht. Für das Rebenland sei „im Moment“ nichts geplant, man könne aber nichts ausschließen. Interessant ist seine Einschätzung der Fabrikate: „Der Ford ist nicht mehr aktuell - ich sehe Toyota und Skoda als die stärksten Rally2-Autos.“ Es ist also nicht völlig auszuschließen, dass uns Hermann Neubauer im Rebenland mit einem dieser Autos doch noch überraschen könnte…



Wie auch immer: Mit Simon Wagner/Hanna Ostlender im Hyundai, Michael Lengauer/Erik Fürst im Skoda und Luca Waldherr/Claudia Maier im Citroen bahnt sich zumindest für die kommenden ORM-Rallyes auf jeden Fall ein spannender Titel-Dreikampf an.



ORM Punktestand Piloten

ORM Punktestand Copiloten