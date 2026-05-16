EHRC, Akropolis: Vorschau Schindelegger

Hart, Steinig, Lang und Herausfordernd… mit all diesen Worten kann man die historische Acropolis Rallye in Zentralgriechenland sicherlich beschreiben. Ein legendärer Ausdauerkampf wartet auf das Rallyeteam Schindelegger, denn es wird in Zentralgriechenland viel von den Rallyeteams gefordert. Von Lamia, im Norden Griechenlands geht es über teilweise aus der Weltmeisterschaft bekannte Sonderprüfungen an 3 Tagen und auch nachts, über 165 Sonderprüfungs-Kilometer quer durch Zentralgriechenland bis das Ziel in Athen an der Acropolis selbst erreicht wird.



Genau dieses Denkmal der Geschichte kann für das Rallyeteam Schindelegger das einzige Ziel der Rallye sein. Denn die Sonderprüfungen werden so hart für Mensch und Material, dass das bloße Erreichen des Ziels mit einem historischen Escort eine bemerkenswerte Leistung darstellen würde.



Wie hart die Schotterprüfungen für den historischen Ford Escort RS2000 schon in Portugal waren, zeigten die Vorbereitungsarbeiten von Helmut im heimischen Waldviertel. Eine komplett gebrochene Pedalbox und ein fast abgerissener Wasserkühler waren die Zeichen der Fafe Rallye. Helmut konnte diese Schäden dank der Unterstützung der Sponsoren SanLucar, Eschelmüller Holz und Hengstberger, die durch Ihre Unterstützung dafür sorgten, dass die richtigen Ersatzteile sofort zur Verfügung standen. Trotzdem war viel Arbeit und Geschick vonnöten den Escort des Teams wieder perfekt vorzubereiten. Zusammen mit den üblichen Wartungsarbeiten und einer kurzen Testfahrt ist das Team aber nun bereit für die Herausforderung der Acropolis Rallye.



Gemeinsam mit dem Rallyeteam Schindelegger stehen 62 Teilnehmer am Start in Lamia, darunter auch wieder Rallye-Star Jari-Matti Latvala und etliche Piloten aus der ganzen Welt. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass diese Serie eher eine Weltmeisterschaft auf europäischem Boden, als eine Europameisterschaft ist.



Zusätzlich zu den Strecken werden auch noch weitere Herausforderungen auf die Teams warten. Los geht es am Freitag mit einer Nachtsonderprüfung. Danach folgt ein voller Samstag im Norden Lamias mit Sonderprüfungen aus der WRC, bevor sich der Rallye-Tross am Sonntag über die 220km von Lamia nach Athen arbeitet. Viele Remote- Service und Tankzonen sorgen dafür, dass die Mechaniker dauernd in Bewegung sein müssen, um die notwendige Unterstützung während der Rallye zu bieten. Wo sich Lukas und Helmut in dem Feld einordnen können, ist schwer abzuschätzen, denn die Hälfte der Starter kommt aus Griechenland selbst und kennt sich damit bestens mit den Gegebenheiten vor Ort aus.



"Für uns steht fest: Wir werden Alles geben, und mit der Unterstützung unserer Fans, die von zu Hause aus mitfiebern, werden wir es schaffen!"



Für alle unsere Fans, die bei dieser legendären Rallye online anfeuern wollen, gibt’s hier den link zum Live-Timing ewrc-results.com.