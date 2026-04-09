RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
EHRC Historic Rally Fafe: Vorschau Rosenberger
Foto: Daniel Fessl

EHRC Historic Rally Fafe: Vorschau Rosenberger | 09.04.2026

Als Kris Rosenberger auf den Hund kam...

Kris Rosenberger und Co Sigi Schwarz starten mit vielen Erinnerungen in Portugal. Mit dem Subaru Impreza GT Turbo Gr. A von Autosportif ist man bestens gerüstet. Schotter-Action auf den legendären, spektakulären WM-Sonderprüfungen von einst

Als Kris Rosenberger und Sigi Schwarz vor ziemlich genau 30 Jahren zum Rallye- Weltmeisterschaftslauf nach Portugal kamen, ahnten sie noch nicht, welches ungewöhnliche Abenteuer auf sie in der wilden, ursprünglichen Region „Norte“, nördlich von Porto, warten würde. Der Niederösterreicher hatte bei der „Rallye de Portugal“ im Jahre 1993 seinen allerersten Rallye-Weltmeisterschaftslauf bestritten, Sigi Scharz saß auch da schon am Beifahrersitz. In den Jahren danach kam man immer wieder zurück, und nachdem es bei der ersten Teilnahme einen Ausfall gegeben hatte, wurden die weiteren Auftritte zum Erfolg: 1994 als 13. der Gesamtwertung und Viertplatzierter der Gruppe N, 1996 auf Platz neun gesamt und Fünfter der Zweiliter-Klasse, 1998 schließlich sensationell der Sprung auf das WM- Stockerl: Dritter in der Zweiliter-Wertung mit dem VW Golf III KitCar!

Die wirklich ungewöhnliche Portugal-Story spielte sich aber im Jahr 1995 ab, als das Duo Rosenberger/Schwarz mit dem Ford Escort RS Cosworth von SMS auf Zeitenjagd ging (und am Ende mit Defekt ausschied). Während der Besichtigung vertrat sich Kris Rosenberger die Beine, als er hinter einem großen Felsen ein Jammern und ein Heulen vernahm, das ganz offenbar von einem kleinen Hund kam. Hunde-Liebhaber Rosenberger zögerte keine Sekunde, durchforstete das Unterholz – und fand einen verlassenen Promenadenmischlingswelpen, den er selbstverständlich zu sich nahm. An der Namenssuche für den entzückenden Welpen beteiligte sich im Fahrerlager die versammelte WM-Elite, von Carlos Sainz bis Colin McRae. Am Ende fiel die Wahl auf „Cossi“ – eine Hommage an das Fahrzeug, mit dem man damals unterwegs war.

Von der Vergangenheit in die Gegenwart: Kris Rosenberger und Sigi Schwarz treten beim ersten Lauf der neu geschaffenen Schotter-EHRC („European Historic Rally Championship“) an, quasi eine historische Schotter-Rallye-Europameisterschaft. „Wir starten mit unserem Subaru Impreza GT Gruppe A“, so Kris Rosenberger, dem die Vorfreude auf die Rallye anzumerken ist: „Die Gegend rund um Fafe ist auch heute noch wild und ursprünglich, wunderschön, und die Leute sind außergewöhnlich freundlich, total rallyebegeistert, fast rallyeverrückt. Die Sonderprüfungen sind wie damals, sie gehören bestimmt zu den schönsten Schotterstrecken Europas. Wir haben nicht viele, aber doch äußerst starke Gegner, da müssen wir ordentlich Gas geben. Dennoch darf man es nicht übertreiben. Die alten Autos – auch wenn die Technik der späten Neunziger schon ganz okay war – machen nicht alles mit. Also heißt es kontrolliert schnell zu fahren, damit wir dieses Mal am Ende mit einem Pokal statt mit einem Hund nach Hause kommen!“

Ähnliche Themen:

EHRC Historic Rally Fafe: Vorschau Schindelegger

Schindeleggers beim Auftakt zur neuen Schotter-EM

Das Rallyeteam Schindelegger startet am 10. und 11. April bei der Historic Rally Fafe das große Abenteuer der Schotter - Europameisterschaft in Portugal.

Rally Costa Brava & Rally Clasico Mallorca

Die vielen Österreicher in Spanien...

Halb Rallye-Österreich war am Wochenende in Spanien unterwegs - wie es den Österreichern bei der Rally Costa Brava und der Rally Clasico Isla de Mallorca erging…

Rallye Weiz 2026: Zwei EHRC

Die FIA honoriert die Rallye Weiz

Nächstes Jahr gibt es vom 16. – 18. Juli mit der neu geschaffenen Pre-1992 und der Pre-2000 gleich zwei Historische Europameisterschaften in der Oststeiermark / Zudem ist eine komplett neue Sonderprüfung in Planung

News aus anderen Motorline-Channels:

340-PS-Roadster oder Allradler mit 536 PS

MG Cyberster beginnt unter 60.000 Euro

MG Motor Austria nennt alle Preise seines vollelektrischen Roadsters: Die Listenpreise beginnen bei 59.990 Euro für den heckgetriebenen Cyberster und 67.990 Euro für die Allradversion.

Die unendliche Geschichte

Test: Toyota Land Cruiser

Ein neuer Land Cruiser ist immer eine große Sache. Vor allem, wenn er den Talenten seiner Ahnen treu geblieben ist, aber alles besser macht.

Die Last des Doppelten

Helden auf Rädern: Maserati Biturbo

Aufregende Technik kann in Großserie funktionieren, wenn man sie denn beherrscht. Für Maserati diente sie beim Biturbo sogar als Namensgeber. Und als anfälliger Rettungsanker.

Vorstellung Honda WN7

Honda zeigt erstes Elektromotorrad

Im November 2024 war auf der EICMA noch das EV Fun Concept zu sehen. Daraus schält sich nun die WN7, die bereits Anfang 2026 ausgeliefert werden soll.

Weitere Artikel:

Alpenfahrt Revival 2026: 1. Vorschau

Starterfeld nimmt langsam Formen an

Bis jetzt haben bereits 24 Mannschaften ihre Nennung abgegeben - Super-Star wird Rallye Ex-Weltmeister Stig Blomqvist mit Arne Hertz sein

ORM/ARC/MRC, Lavanttal Rallye: Vorschau

Hungrige Meute hetzt ein Favoriten-Trio durchs Lavanttal

Die österreichische TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft kennt auch im heurigen Frühjahr keine Pause. Besonders zwischen der Rebenland Rallye in der Südsteiermark und der Lavanttal-Rallye in Kärnten bleibt den Akteuren fast schon traditionell kaum Zeit, um richtig durchschnaufen zu können.

Achim Mörtl im Interview

„Lengauer hat die Chance nicht genützt“

Die interessante. spannende Rebenland Rallye hat einige Fragen zum sportlichen Geschehen aufgeworfen - wir haben bei unserem Kolumnisten Achim Mörtl nachgefragt…

ARC, Lavanttal Rallye: Vorschau Gschwandner

Easy Drivers No Roadrunning Projekt bei der Lavanttal Rallye

ARC-Obmann Georg Gschwandner startet erstmals seit 2019 wieder im Bewerb einer Rallye - den Auftritt im Volvo Kombi nützt er auch für die Bewerbung des Verkehrssicherheitsprojekts "No Roadrunning".

ARC, Lavanttal Rallye: Vorschau

Frische Gesichter und neue Chancen im Lavanttal

Die Austrian Rallye Challenge geht nach dem grandiosen Saisonauftakt mit der ARC Rallye Triestingtal mit der Lavanttal Rallye in die zweite Runde. Dort könnten ungewohnte, neue Teams die ARC-Tabelle erobern. Für Spannung ist also gesorgt.

MRC, Lavanttal Rallye: Vorschau

Mitropa Rally Cup im Lavanttal

24 Teams des Mitropa Rally Cup (MRC) kämpfen beim zweiten Wertungslauf des Mitropa Rally Cup 2026 um die Punkte. Die Teilnehmer aus 5 Nationen fahren auf 14 Sonderprüfungen mit 149 Kilometern Länge um den Sieg in den Wertungsgruppen.