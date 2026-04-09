EHRC Historic Rally Fafe: Vorschau Rosenberger

Als Kris Rosenberger und Sigi Schwarz vor ziemlich genau 30 Jahren zum Rallye- Weltmeisterschaftslauf nach Portugal kamen, ahnten sie noch nicht, welches ungewöhnliche Abenteuer auf sie in der wilden, ursprünglichen Region „Norte“, nördlich von Porto, warten würde. Der Niederösterreicher hatte bei der „Rallye de Portugal“ im Jahre 1993 seinen allerersten Rallye-Weltmeisterschaftslauf bestritten, Sigi Scharz saß auch da schon am Beifahrersitz. In den Jahren danach kam man immer wieder zurück, und nachdem es bei der ersten Teilnahme einen Ausfall gegeben hatte, wurden die weiteren Auftritte zum Erfolg: 1994 als 13. der Gesamtwertung und Viertplatzierter der Gruppe N, 1996 auf Platz neun gesamt und Fünfter der Zweiliter-Klasse, 1998 schließlich sensationell der Sprung auf das WM- Stockerl: Dritter in der Zweiliter-Wertung mit dem VW Golf III KitCar!



Die wirklich ungewöhnliche Portugal-Story spielte sich aber im Jahr 1995 ab, als das Duo Rosenberger/Schwarz mit dem Ford Escort RS Cosworth von SMS auf Zeitenjagd ging (und am Ende mit Defekt ausschied). Während der Besichtigung vertrat sich Kris Rosenberger die Beine, als er hinter einem großen Felsen ein Jammern und ein Heulen vernahm, das ganz offenbar von einem kleinen Hund kam. Hunde-Liebhaber Rosenberger zögerte keine Sekunde, durchforstete das Unterholz – und fand einen verlassenen Promenadenmischlingswelpen, den er selbstverständlich zu sich nahm. An der Namenssuche für den entzückenden Welpen beteiligte sich im Fahrerlager die versammelte WM-Elite, von Carlos Sainz bis Colin McRae. Am Ende fiel die Wahl auf „Cossi“ – eine Hommage an das Fahrzeug, mit dem man damals unterwegs war.



Von der Vergangenheit in die Gegenwart: Kris Rosenberger und Sigi Schwarz treten beim ersten Lauf der neu geschaffenen Schotter-EHRC („European Historic Rally Championship“) an, quasi eine historische Schotter-Rallye-Europameisterschaft. „Wir starten mit unserem Subaru Impreza GT Gruppe A“, so Kris Rosenberger, dem die Vorfreude auf die Rallye anzumerken ist: „Die Gegend rund um Fafe ist auch heute noch wild und ursprünglich, wunderschön, und die Leute sind außergewöhnlich freundlich, total rallyebegeistert, fast rallyeverrückt. Die Sonderprüfungen sind wie damals, sie gehören bestimmt zu den schönsten Schotterstrecken Europas. Wir haben nicht viele, aber doch äußerst starke Gegner, da müssen wir ordentlich Gas geben. Dennoch darf man es nicht übertreiben. Die alten Autos – auch wenn die Technik der späten Neunziger schon ganz okay war – machen nicht alles mit. Also heißt es kontrolliert schnell zu fahren, damit wir dieses Mal am Ende mit einem Pokal statt mit einem Hund nach Hause kommen!“