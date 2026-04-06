EHRC Historic Rally Fafe: Vorschau Schindelegger

Lange und intensiv war die Vorbereitung des Rallyeteams Schindelegger. Seit der Herbstrallye 2025 blieb keine Schraube, kein Bauteil und kaum ein Werkzeug unberührt. Praktisch der komplette Unterbau des Ford Escort RS2000 MK2 des Teams wurde von Helmut und Lukas entfernt und ausgetauscht und auf die neuen Herausforderungen angepasst. Die neuen Teile umfassen ein komplettes Fahrwerk, neue Übersetzung an der Hinterachse, ein neues Getriebe und etliche Details, um den Escort auf die internationalen Schotterrallyes vorzubereiten. Auch der Servicebus und Anhänger des Teams wurden aufwändig vorbereitet, denn die Wege in der Europameisterschaft sind weit. Neben Portugal warten Griechenland, Finnland, Schweden und Italien und damit tausende Kilometer Reise auf das Rallyeteam Schindelegger. Mit so intensiver Vorbereitung sind die 5 Monate Saisonpause verflogen, wie sonst nur einige Tage.



Über die Unterstützung der Sponsoren SanLucar, Eschelmüller Holz und Hengstberger freut sich das Rallyeteam Schindelegger auch dieses Jahr wieder, und damit stehen alle Ampeln auf Grün für einen guten Start in die Saison. Top vorbereitet und motiviert treten Lukas und Helmut die 2600 km lange Reise nach Fafe, Portugal an. Mit dieser Rallye wird ein Lebenstraum von Helmut wahr, der schon 1989 bei der Rallye-Weltmeisterschaft in Portugal teilgenommen hat und sich damals schon geschworen hat, hier noch einmal antreten zu wollen, - umso schöner nun mit seinem Sohn.



Während in Österreich die Saison mit bereits 2 Rallyes stattgefunden hat, war das Rallyeteam Schindelegger während des Winters auf Vorbereitung, Service und Planung für die Schotter Europameisterschaft fokusiert. Der erste Lauf dieser neuen FIA Serien findet am 10. und 11. April in Fafe, Portugal statt. Rallyefans auf der ganzen Welt ist dieser Ort und die Begeisterung für Rallyes bestens bekannt, denn die Zuschauermassen, die diese Region während der Weltmeisterschaft jedes Jahr an die Strecken lockt, sind legendär. Die Schotterstrecken in Portugal sind seit Jahrzehnten fester Teil der Rallye-Welt und schrieben schon oftmals Geschichte.



Immer wieder sorgen Regen und Nebel in den portugiesischen Bergen für zusätzliche Herausforderungen. Auch aufgewirbelter Staub durch vorausfahrende Fahrzeuge kann zu Beeinträchtigungen führen, von Steinen, Sprüngen und Fahrrinnen ganz zu schweigen. 1980 sorgte Walter Röhrl etwa 100km entfernt mit 4 Minuten 40 Sekunden für den größten Abstand in einer Sonderprüfung jemals. Ein Rekord, der noch heute Gültigkeit besitzt und die Herausforderungen Portugals nochmals unterstreicht.



Die Historic Rally Fafe als Challenge zu beschreiben wäre also bestenfalls eine Untertreibung. Speziell mit einem historischen Auto sind die Härten des Schotters noch viel mehr zu beachten als in modernen Fahrzeugen. Für Lukas und Helmut eine gewohnte Abwägung zwischen Geschwindigkeit und Haltbarkeit des Autos. Wie gut diese Abwägung im internationalen Vergleich gelingt, wird sich zeigen. Noch ist keine Startliste bekannt, eines ist aber sicher: Die neue FIA Schotter Europameisterschaft zieht eine große Zahl und Qualität an Teams an. Für Konkurrenz ist also auf jeden Fall gesorgt. Für Lukas und Helmut ist das die erste Saison mit Fokus auf eine internationale Meisterschaft. Bisher konnten die Beiden aber bei einem Gaststart in Finnland groß aufzeigen und man darf gespannt sein, wie es bei den härteren Schotterevents in Portugal und Griechenland laufen wird.



Ebenfalls in Fafe dabei: Kris Rosenberger und Sigi Schwarz im Subaru Impreza 555 (Kategorie 3).



Für alle Fans, die von Zuhause aus mitfiebern, gibt’s hier den link zum Live-Timing ewrc-results.com.