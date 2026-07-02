EHRC/ORM/ARC/GSE, Weiz: Vor Nennschluss

Vom 16. bis 18. Juli 2026 wird Weiz erneut zum Mittelpunkt des internationalen Rallyesports. Mit der Historischen Rallye-Europameisterschaft (FIA EHRC), der Österreichischen TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaft, der Austrian Rallye Challenge sowie dem ADAC Opel GSE Rally Cup erwartet Teilnehmer und Fans auch heuer wieder eines der größten und attraktivsten Rallye-Events Österreichs.

Ein besonderes Highlight ist wieder die Historische Europameisterschaft, die heuer erstmals in zwei Kategorien – Pre-2000 und Pre-1993 – ausgetragen wird und damit für noch mehr Vielfalt und internationale Spitzenfahrzeuge sorgt.



Der Nennschluss ist morgen, Freitag, dem 3. Juli um 18 Uhr! Wer also Teil dieses Motorsport-Highlights sein möchte, sollte seine Nennung noch rechtzeitig abgeben. Bereits jetzt dürfen sich die Veranstalter über zahlreiche hochkarätige Anmeldungen freuen.



Eingeläutet wird der fünfte ORM-Saisonlauf mit dem schon traditionellen Opening-Event am Donnerstagabend in der Europaallee in Weiz. Zudem rundet erstmals eine Autogrammstunde mit prominenten Rallye-Gästen das tolle Rahmenprogramm ab.



Auch organisatorisch setzt die Rallye Weiz 2026 neue Akzente. So gibt es mit dem knapp neun Kilometer langen Wertungsabschnitt Mortantsch – Zattach eine komplett neue Sonderprüfung. Außerdem wird der Servicepark erweitert und erstreckt sich sowohl über das Gelände der Firma Strobl als auch über die Parkflächen vor der Stadthalle Weiz.



Veranstalter Mario Klammer blickt der Rallye Weiz 2026 gespannt entgegen: „Es freut uns, dass wir den Teilnehmern mit einer völlig neuen Sonderprüfung zusätzliche Abwechslung bieten können. Gleichzeitig erweitern wir den Servicepark und schaffen so die bestmöglichen Bedingungen für die vielen Teams. Unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um mit den Fahrern und Tausenden Fans ein großartiges Weizer Rallye-Fest zu erleben.“